Европейский парламент требует освободить Николая Статкевича и других политзаключенных
- 14.12.2023, 15:21
И призывает привлечь Лукашенко к ответственности.
14 декабря Европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию, в которой потребовал освободить лидера белорусской оппозиции Николая Стакевича и других политических заключенных, сообщает корреспондент сайта Charter97.org.
Пунктом номер один в резолюции идет требование освободить кандидата в президенты 2010 года, лауреата премии Европейского парламента имени Сахарова 2020 года Николая Статкевича, о котором нет информации уже более 300 дней: «Европейский парламент требует немедленного и безоговорочного освобождения Николая Статкевича и всех остальных политических заключенных; призывает снять с них все обвинения, а также провести полную их реабилитацию и оказать финансовую компенсацию за ущерб, нанесенный в результате лишения свободы», — говорится в резолюции.
Кроме Николая Статкевича парламентарии поименно вспомнили некоторых политических заключенных: Алеся Беляцкого, Марию Колесникову, Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Максима Знака, Павла Северинца, Полину Шерендо-Панасюк, Анджея Почобута, Игоря Лосика.
Европейский парламент «настаивает на том, что эти политические заключенные должны получить надлежащую медицинскую помощь и доступ к адвокатам, родственникам, дипломатам и международным организациям, чтобы они могли оценить их состояние и оказать помощь».
Евродепутаты сожалеют о бездействии Международного Красного Креста в Беларуси.
Парламентарии осуждают продолжающиеся репрессии и выражают солидарность с белорусским народом в борьбе за свободную, суверенную и демократическую Беларусь.
Европейский парламент «повторяет свой призыв привлечь к ответственности и наказать всех тех, кто нарушал права человека и совершал военные преступления при режиме Лукашенко».