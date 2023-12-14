Миллиарды долларов нефтяной выручки России оказались фейком 14.12.2023, 15:40

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Коллаж: nv.ua

Из-за ошибки Центробанка.

Миллиарды долларов сырьевой выручки, которые, по данным ЦБ, получала российская экономика, оказались статистической ошибкой.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Из $37,2 млрд поступлений от экспорта, о которых Центробанк отчитывался в данных по платежному балансу за октябрь, $4,2 млрд - или более 10% - в реальности не существовали, признал регулятор.

На экспорте, который на половину состоит из вывоза нефти и нефтепродуктов за рубеж, по пересмотренной оценке Центробанка, экономика заработала $33 млрд. Еще $1,3 млрд «исчезли» из данных по доходам от зарубежных активов.

В результате в торговом балансе России за октябрь «фейком» оказался каждый третий доллар: вместо $14,3 млрд его положительное сальдо теперь оценивается в $9,4 млрд. Из платежного баланса, который учитывает все операции, а не только торговые, пропало больше половины валюты: его профицит в октябре с $11,2 млрд после пересмотра сжался до $4,9 млрд.

Данные ЦБ выглядят странно, отмечает Егор Сусин, управляющий директор ГПБ Private Banking: «Основной торговый партнер Китай ничего похожего не демонстрировал».

Куда исчезла валюта, ЦБ напрямую не объясняет, хотя признает, что деньги за экспорт зависают за границей. У российских компаний растет «дебиторская задолженность, в том числе по незавершенным внешнеторговым расчетам», пишет он.

Речь может идти об Индии: она расплачивалась за нефть рупиями, вывести которые из страны оказалось невозможно. По данным Reuters, зависли $40 млрд - сумма, которая равна нефтегазовым доходам бюджета за пять месяцев.

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