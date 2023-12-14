Лукашенко предложил России белорусские яйца

Лукашенко предложил России белорусские яйца12
- 14.12.2023, 16:16
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Предлагает поставки и Турция.
Проблему с нехваткой яиц в России решат благодаря импорту. Об этом Путин заявил во время прямой линии 14 декабря.
У Путина спросили о дефиците яиц в продаже и росте цен на них. С этой проблемой столкнулись жители разных регионов России.
Путин заявил, будто спрос на яйца увеличился, а их производство — нет. Также он сообщил, что российское правительство вовремя не открыло импорт из стран, которые активно предлагали свою помощь. Он назвал Беларусь и Турцию.
Сейчас, по словам Путина, решение об импорте принято, и ситуация должна улучшиться.