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Лукашенко предложил России белорусские яйца

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  • 14.12.2023, 16:16
  • 5,904
Лукашенко предложил России белорусские яйца

Предлагает поставки и Турция.

Проблему с нехваткой яиц в России решат благодаря импорту. Об этом Путин заявил во время прямой линии 14 декабря.

У Путина спросили о дефиците яиц в продаже и росте цен на них. С этой проблемой столкнулись жители разных регионов России.

Путин заявил, будто спрос на яйца увеличился, а их производство — нет. Также он сообщил, что российское правительство вовремя не открыло импорт из стран, которые активно предлагали свою помощь. Он назвал Беларусь и Турцию.

Сейчас, по словам Путина, решение об импорте принято, и ситуация должна улучшиться.

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