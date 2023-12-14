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Россияне на БМП устроили смертельную аварию в «ДНР»

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  • 14.12.2023, 16:23
  • 3,836
Россияне на БМП устроили смертельную аварию в «ДНР»

Лобовое столкновение попало на видео.

На оккупированной территории Донецкой области произошло лобовое столкновение автомобиля с бронемашиной российских военных. Авария попала на видео камеры регистратора машины, сняв лобовое столкновение с российской БМП. Увидев российских военных, водитель затормозил и остановился в стороне, однако машину это все равно не спасло.

Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

На опубликованных кадрах БМП российских военных выехала на встречную полосу и врезалась в авто - в результате столкновения автомобиль смяло, судя по характеру ДТП, водитель погиб на месте.

Пользователи социальных сетей отмечают, что инцидент является еще одним свидетельством безрассудного поведения российских военных на оккупированных территориях Украины. Российские солдаты, пренебрегая правилами дорожного движения, регулярно подвергают опасности жизни мирных жителей.

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