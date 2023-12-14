Вопрос о двойниках Путину задал его же двойник 6 14.12.2023, 16:40

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Видеофакт.

На пресс-конференции российского диктатора Владимира Путина с ним связался его «клон», который назвался студентом из Санкт-Петербурга. Он поинтересовался, много ли у него двойников.

Такое необычное обращение кремлевский диктатор получил во время прямой линии и пресс-конференции Итоги года в четверг, 14 декабря.

«Вы можете быть похожим на меня и говорить моим голосом. Но я подумал и решил, что быть похожим на меня и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. Так один из наших деятелей шутил», — ответил Путин, отметив, что это якобы его «первый двойник».

Російський диктатор ділиться думкам про свого двійника: pic.twitter.com/qzpNDyznK7 — NV (@tweetsNV) December 14, 2023

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