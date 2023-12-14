В Беларуси готовят новшества по больничным 14.12.2023, 17:29

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Стало известно, когда они вступят в силу.

В Министерстве труда и социальной защиты проинформировали, что в Беларуси новшества по больничным вступят в силу с 1 июля 2024 года. Во вторник, 12 декабря, белорусское правительство приняло постановление №877, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Сообщается, что документом предусматривается перенос срока реализации нового порядка назначения больничных – с 1 января на 1 июля 2024 года. Кроме того, также предусмотрены допнормы регулирования порядка выплаты по больничным. В Минтруда пояснили, с чем связан перенос срока. Так, он обусловлен запросами со стороны предприятий и организаций необходимостью увеличения периода апробации программного обеспечения к новому порядку взаимодействия с органами ФСЗН.

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