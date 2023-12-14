В Беларуси и РФ собираются упростить замену водительских прав 14.12.2023, 19:16

1,000

Когда?

Стало известно, что замену водительских прав упростят в Беларуси и России. В Москве и Минске в онлайн-режиме проходит заседание комиссии «парламентского собрания» «союза» Беларуси и России по законодательству и регламенту, пишет sb.by.

Сообщается, что в центре внимания находятся вопросы сближения Беларуси и России в части обмена иностранных водительских удостоверений. По словам председателя постоянной комиссии «совета республики» «национального собрания» Беларуси по законодательству и государственному строительству Сергея Сивца, на встрече рассматривали возможность замены водительских прав как для граждан России в Беларуси, так и для белорусов в России.

Он отметил, что для этого не нужно будет заново проходить обучение, а также сдавать экзамены, уточнив, что права поменяют на основании уже ранее выданных национальных документов. Ожидается, что озвученный порядок обмена начнет работать уже с 1 апреля 2024 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».