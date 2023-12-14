Беларусь разорвала договор с Украиной о научном сотрудничестве 14.12.2023, 21:04

Соглашение было подписано в Киеве в 1992 году.

Стало известно, что Беларусь расторгла договор с Украиной о сотрудничестве в области науки. Это регламентирует принятое Совмином соглашение (№869 от 12 декабря 2023-го), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

Так, белорусское правительство остановило действие договора между Беларусью и Украиной о сотрудничестве в области науки и технологии, которое было подписано в Киеве в 1992 году. И также признало утратившими силу другие документы, связанные с соглашением.

МИД Беларуси должен направить уведомление об этом в соседнюю страну.

Постановление вступило в силу с момента принятия.

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