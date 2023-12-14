Ученые выяснили, кому люди обязаны склонностью рано просыпаться и рано ложиться 2 14.12.2023, 22:23

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Результаты исследования могут вас удивить.

«Проанализировав фрагменты ДНК неандертальцев, которые сохранились в геномах современных людей, мы обнаружили поразительную тенденцию», - рассказал изданию The Guardian Джон Капра, эпидемиолог из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. По его словам, дело в том, что удалось проследить прямое влияние на гены современного человека, которые управляют биологическими часами. Именно это увеличило склонность людей быть «жаворонками».

Исследователи также утверждают, что, хотя большинство генов, полученных людьми в результате древнего скрещивания, эволюция отсеяла, но небольшая часть их осталась. Это случилось по той причине, что гены неандертальцев помогли людям лучше адаптироваться к новой среде, когда они перебрались из Африки в Евразию.

Капри также отметил, что исследователи «не думают, что быть «жаворонком» было тогда выгодно. Скорее, «в более высоких широтах было полезно иметь гибкие биологические часы, которые приспосабливались к изменяющемуся сезонному уровню освещенности». Ведь в Африке смена дня и ночи стабильна: по 12 часов на то и другое.

Ученые утверждают, что волны Homo sapiens мигрировали из Африки в Евразию около 70 000 лет назад. Тут они столкнулись с неандертальцами, которые обосновались в этих местах раньше и уже приспособились к жизни. Благодаря скрещиванию между люди и неандертальцами человеку перешло около четырех процентов ДНК последних, включая гены, связанные с пигментацией кожи, волосами, жиром и иммунитетом.

Профессор Марк Маслин из Университетского колледжа Лондона, не принимавший участия в исследованиях, пошутил, ознакомившись с результатами: «Теперь у нас есть генетические доказательства того, что некоторые из нас действительно «жаворонки».

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