Высокоточные ракеты ударили по крупному скоплению российских войск в Мариуполе
- 15.12.2023, 8:15
- 4,798
Горит бетонный завод, где размещались оккупанты.
Поздно вечером 14 декабря во временно оккупированном Мариуполе раздалась серия взрывов в местах скопления российских войск.
Мощные взрывы, прогремевшие в районе бетонного завода, слышал весь город, после них вспыхнул пожар.
Соответствующие фото и видео публикуют местные Telegram-каналы. Над городом наблюдается сильное зарево, сообщают украинские СМИ.
Местные жители пишут, что очень громко было в районе Новоселовки, у них задрожали окна. Отмечают, что «на ПВО это не похоже». Громко было также в районах Порт, Приморск, Мирный.
Отмечается, что в район расположения ТЦ «Порт-Сити» и Metro поехали скорые – именно там расположен бетонный завод.
Российские паблики подтвердили прилет по Мариуполю. Предположили, что для этого были применены ракеты ATACMS или GMLRS.
«Наблюдается сильное возгорание. К месту удара отправились машины скорой помощи и пожарные», – сообщили оккупанты.
По сообщениям местного канала TV7, жители города сообщают, что звук был очень мощным.
«У некоторых жильцов тряслись окна», - сообщили на Telegram-канале журналисты.
Также сотрудники телеканала выложили фотографии, на которых виден пожар после прилета.
В сети также появилось видео с прилета ракет в Мариуполе. На кадрах можно увидеть, как в небо взвивается густой столб черного дыма, а само небо окрасилось в оранжевый цвет.
Горит бетонный завод, где размещались войска РФ
По сообщениям местного телеканала, горит бетонный завод.
«Там дислоцировались российские оккупанты», - написали сотрудники телеканала.
Впоследствии украинский волонтер и блогер Сергей Стерненко отметил, что возможным местом поражения может быть местный бетонный завод, который служил местом дислокации для российских военных.
«В оккупированном Мариуполе из-за попадания ракеты горит бетонный завод. Там находится пункт расположения российских военных», – сообщил украинский журналист Денис Казанский.