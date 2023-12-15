Высокоточные ракеты ударили по крупному скоплению российских войск в Мариуполе 15.12.2023, 8:15

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Горит бетонный завод, где размещались оккупанты.

Поздно вечером 14 декабря во временно оккупированном Мариуполе раздалась серия взрывов в местах скопления российских войск.

Мощные взрывы, прогремевшие в районе бетонного завода, слышал весь город, после них вспыхнул пожар.

Соответствующие фото и видео публикуют местные Telegram-каналы. Над городом наблюдается сильное зарево, сообщают украинские СМИ.

Местные жители пишут, что очень громко было в районе Новоселовки, у них задрожали окна. Отмечают, что «на ПВО это не похоже». Громко было также в районах Порт, Приморск, Мирный.

Отмечается, что в район расположения ТЦ «Порт-Сити» и Metro поехали скорые – именно там расположен бетонный завод.

Российские паблики подтвердили прилет по Мариуполю. Предположили, что для этого были применены ракеты ATACMS или GMLRS.

«Наблюдается сильное возгорание. К месту удара отправились машины скорой помощи и пожарные», – сообщили оккупанты.

По сообщениям местного канала TV7, жители города сообщают, что звук был очень мощным.

«У некоторых жильцов тряслись окна», - сообщили на Telegram-канале журналисты.

Также сотрудники телеканала выложили фотографии, на которых виден пожар после прилета.

В сети также появилось видео с прилета ракет в Мариуполе. На кадрах можно увидеть, как в небо взвивается густой столб черного дыма, а само небо окрасилось в оранжевый цвет.

Горит бетонный завод, где размещались войска РФ

По сообщениям местного телеканала, горит бетонный завод.

«Там дислоцировались российские оккупанты», - написали сотрудники телеканала.

Впоследствии украинский волонтер и блогер Сергей Стерненко отметил, что возможным местом поражения может быть местный бетонный завод, который служил местом дислокации для российских военных.

«В оккупированном Мариуполе из-за попадания ракеты горит бетонный завод. Там находится пункт расположения российских военных», – сообщил украинский журналист Денис Казанский.

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