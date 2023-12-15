Поражены две цели: новые детали мощных ударов по оккупантам в Мариуполе 15.12.2023, 9:42

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Ракеты попали в важные военные объекты россиян.

Поздно вечером 14 декабря в оккупированном Мариуполе прогремели взрывы. Прилетов было два, один пришелся по базе оккупантов в районе бетонного завода, второй – по территории за торговым центром «Порт-сити», где враг размещал военную технику и части систем ПВО.

Об этом утром 15 декабря рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. В своем Telegram-канале он обнародовал видео с места прилетов и отметил, что результаты попаданий – «хорошие».

«Взрывов было два. Мест попадания – два и они разные. Первое видео с мигрантами – это тот самый «бетоный завод». Первое попадание. Второе – территория за «Порт-сити», где оккупанты размещали военную технику и части систем ПВО. Второе попадание», – написал Андрющенко.

Он добавил, что в информации о прилетах в Мариуполе «много путаницы относительно места и последствий».

«А последствия хорошие. Не зря все официальные пропагандисты замолчали, а чатики подчистили относительно последствий», – отметил советник мэра.

В свою очередь российские пропагандистские СМИ, ссылаясь на террористическую «ДНР» заявили, что ВСУ якобы «выпустили три дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя».

А коллаборант Владимир Рогов пожаловался, что после обстрела в городе загорелся бетонный завод. Украинский журналист Денис Казанский рассказал, что в действительности на бетонном заводе находился пункт расположения военных РФ.

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