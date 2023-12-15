Евродепутат: Статкевича нужно освободить, а Лукашенко привлечь к ответственности

Евродепутат: Статкевича нужно освободить, а Лукашенко привлечь к ответственности2
- 15.12.2023, 10:24
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Узники режима должны выйти на свободу.
Евродепутат от Словакии Мириам Лексманн призывает режим Лукашенко немедленно предоставить информацию о местонахождении и самочувствии лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича:
— Уже более 300 дней семья Николая Статкевича не имеет никакой информации о его самочувствии и о том, где он находится.
Во время дебатов в Европарламенте я ясно высказалась: «Освободите Статкевича, освободите всех политзаключенных и привлеките режим Лукашенко к ответственности за его преступления».
Напомним, о лидере белорусской оппозиции Николае Статкевиче ничего неизвестно более 300 дней.
Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина потребовала от белорусских властей опровергнуть полученную от нескольких источников информацию о возможной смерти в тюрьме Николая Статкевича.
«Покажите Николая Статкевича, если он жив, его самому близкому и родному человеку — Марине Адамович. Разрешите им свидание или хотя бы видеозвонок!
В противном случае ваше молчание будет означать, что источники правы и на совести Лукашенко и его карателей смерть еще одного политзаключенного», — заявила Наталья Радина.