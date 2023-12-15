Евродепутат: Статкевича нужно освободить, а Лукашенко привлечь к ответственности 2 15.12.2023, 10:24

1,346

Узники режима должны выйти на свободу.

Евродепутат от Словакии Мириам Лексманн призывает режим Лукашенко немедленно предоставить информацию о местонахождении и самочувствии лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича:

— Уже более 300 дней семья Николая Статкевича не имеет никакой информации о его самочувствии и о том, где он находится.

Во время дебатов в Европарламенте я ясно высказалась: «Освободите Статкевича, освободите всех политзаключенных и привлеките режим Лукашенко к ответственности за его преступления».

Напомним, о лидере белорусской оппозиции Николае Статкевиче ничего неизвестно более 300 дней.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина потребовала от белорусских властей опровергнуть полученную от нескольких источников информацию о возможной смерти в тюрьме Николая Статкевича.

«Покажите Николая Статкевича, если он жив, его самому близкому и родному человеку — Марине Адамович. Разрешите им свидание или хотя бы видеозвонок!

В противном случае ваше молчание будет означать, что источники правы и на совести Лукашенко и его карателей смерть еще одного политзаключенного», — заявила Наталья Радина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».