В Беларуси заработал реестр операторов персональных данных
- 15.12.2023, 10:36
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Пока в тестовом режиме.
Реестр операторов персональных данных заработал в Беларуси с 15 декабря. Пока он работает в тестовом режиме. Об этом сообщил Национальный центр защиты персональных данных.
Реестр имеет три языковые версии: белорусскую, русскую и английскую.
В реестре можно узнать, на каких основаниях и какие персональные данные обрабатывают операторы, сколько они хранятся, с какой целью обрабатываются данные и т.д.
В центре также предупредили, что данные, указанные в тестовой версии реестра, будут удалены до 31 декабря.
В новом году реестр начнет функционировать официально. Пока же операторы персональных данных и простые пользователи могут проверить, как работает реестр.