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В Беларуси заработал реестр операторов персональных данных

  • 15.12.2023, 10:36
  • 1,564
В Беларуси заработал реестр операторов персональных данных

Пока в тестовом режиме.

Реестр операторов персональных данных заработал в Беларуси с 15 декабря. Пока он работает в тестовом режиме. Об этом сообщил Национальный центр защиты персональных данных.

Реестр имеет три языковые версии: белорусскую, русскую и английскую.

В реестре можно узнать, на каких основаниях и какие персональные данные обрабатывают операторы, сколько они хранятся, с какой целью обрабатываются данные и т.д.

В центре также предупредили, что данные, указанные в тестовой версии реестра, будут удалены до 31 декабря.

В новом году реестр начнет функционировать официально. Пока же операторы персональных данных и простые пользователи могут проверить, как работает реестр.

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