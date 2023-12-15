Казахстан категорически против повышения Беларусью тарифа прокачки нефти по «Дружбе»2
- 15.12.2023, 21:40
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Убытки страны при этом могут составить миллионы долларов.
Убытки Казахстана при увеличении тарифов транспортировки нефти по территории Беларуси могут составить 2,64 миллиона долларов, сообщили в казахстанском Минэнерго.
В ведомстве напомнили, что Казахстан договаривался с Германией и Россией о прокачке казахстанской нефти через систему ПАО «Транснефть» до 1,2 миллиона тонн в год по нефтепроводу Атырау — Самара через систему «Дружба» в Германию. Транспортировка осуществляется по территории России, Беларуси и Польши, пишет «Зеркало».
В Минэнерго Казахстана отметили, что при увеличении стоимости прокачки по территории Беларуси на 43,4% убытки могут составить порядка 2,64 миллиона долларов.
— В связи с этим казахстанская сторона не согласна с идеей повышения тарифа транспортировки нефти (на 43%) по территории Беларуси, — подчеркнули в Минэнерго.
В ведомстве заявили о необходимости проведения соответствующих переговоров по данному вопросу с министерством экономики Беларуси и концерном «Белнефтехим».
Напомним, 15 декабря «КоммерсантЪ» сообщил, что Беларусь предложила новый вариант индексации тарифов на транспортировку нефти по своей территории в Европу. Для северной ветки нефтепровода «Дружба», по которой сейчас идет только казахстанская нефть, Минск предложил повысить тариф на 43%, а для южной, по которой продолжаются поставки нефти из России, — на 14,5%. Прежнее предложение предполагало рост тарифа по обеим веткам в 1,8 раза и не устраивало Россию.