Казахстан категорически против повышения Беларусью тарифа прокачки нефти по «Дружбе» 2 15.12.2023, 21:40

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Убытки страны при этом могут составить миллионы долларов.

Убытки Казахстана при увеличении тарифов транспортировки нефти по территории Беларуси могут составить 2,64 миллиона долларов, сообщили в казахстанском Минэнерго.

В ведомстве напомнили, что Казахстан договаривался с Германией и Россией о прокачке казахстанской нефти через систему ПАО «Транснефть» до 1,2 миллиона тонн в год по нефтепроводу Атырау — Самара через систему «Дружба» в Германию. Транспортировка осуществляется по территории России, Беларуси и Польши, пишет «Зеркало».

В Минэнерго Казахстана отметили, что при увеличении стоимости прокачки по территории Беларуси на 43,4% убытки могут составить порядка 2,64 миллиона долларов.

— В связи с этим казахстанская сторона не согласна с идеей повышения тарифа транспортировки нефти (на 43%) по территории Беларуси, — подчеркнули в Минэнерго.

В ведомстве заявили о необходимости проведения соответствующих переговоров по данному вопросу с министерством экономики Беларуси и концерном «Белнефтехим».

Напомним, 15 декабря «КоммерсантЪ» сообщил, что Беларусь предложила новый вариант индексации тарифов на транспортировку нефти по своей территории в Европу. Для северной ветки нефтепровода «Дружба», по которой сейчас идет только казахстанская нефть, Минск предложил повысить тариф на 43%, а для южной, по которой продолжаются поставки нефти из России, — на 14,5%. Прежнее предложение предполагало рост тарифа по обеим веткам в 1,8 раза и не устраивало Россию.

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