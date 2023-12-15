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Казахстан категорически против повышения Беларусью тарифа прокачки нефти по «Дружбе»

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  • 15.12.2023, 21:40
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Казахстан категорически против повышения Беларусью тарифа прокачки нефти по «Дружбе»

Убытки страны при этом могут составить миллионы долларов.

Убытки Казахстана при увеличении тарифов транспортировки нефти по территории Беларуси могут составить 2,64 миллиона долларов, сообщили в казахстанском Минэнерго.

В ведомстве напомнили, что Казахстан договаривался с Германией и Россией о прокачке казахстанской нефти через систему ПАО «Транснефть» до 1,2 миллиона тонн в год по нефтепроводу Атырау — Самара через систему «Дружба» в Германию. Транспортировка осуществляется по территории России, Беларуси и Польши, пишет «Зеркало».

В Минэнерго Казахстана отметили, что при увеличении стоимости прокачки по территории Беларуси на 43,4% убытки могут составить порядка 2,64 миллиона долларов.

— В связи с этим казахстанская сторона не согласна с идеей повышения тарифа транспортировки нефти (на 43%) по территории Беларуси, — подчеркнули в Минэнерго.

В ведомстве заявили о необходимости проведения соответствующих переговоров по данному вопросу с министерством экономики Беларуси и концерном «Белнефтехим».

Напомним, 15 декабря «КоммерсантЪ» сообщил, что Беларусь предложила новый вариант индексации тарифов на транспортировку нефти по своей территории в Европу. Для северной ветки нефтепровода «Дружба», по которой сейчас идет только казахстанская нефть, Минск предложил повысить тариф на 43%, а для южной, по которой продолжаются поставки нефти из России, — на 14,5%. Прежнее предложение предполагало рост тарифа по обеим веткам в 1,8 раза и не устраивало Россию.

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