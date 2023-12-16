В совете при Путине назвали эльфов «серьезной угрозой для России» 16.12.2023, 3:37

Чиновников беспокоит, что в «Яндекс переводчике» есть перевод с эльфийского.

Интерес россиян к изучению эльфийского языка представляет собой «серьезную угрозу». Об этом заявил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Андрей Худолеев на форуме «Многонациональная молодежь Зауралья» в Кургане, сообщает The Moscow Times.

По словам Худолеева, при последней переписи населения в России была зафиксирована официальная «эльфийская народность» с численностью чуть более 12 тысяч человек. Худолеев подчеркнул, что согласно Конституции РФ национальность определяется тем, как человек себя называет.

«Я бы эту тему не поднимал, но в каждом городе нахожу учителей, которые говорят, что у них есть дети, изучающие эльфийский язык. Я с тех пор в игрушки не играю, считаю это серьезной угрозой», — заявил Худолеев. Он также отметил, что в «Яндекс переводчике» есть перевод с эльфийского, но нет многих реальных языков России.

Эльфийский язык был создан филологом и писателем Дж. Р. Р. Толкином, автором цикла романов «Властелин колец». Он стал популярным среди фанатов фэнтези-эпопеи, включая молодежь в России.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал россиян массово учить китайский в качестве языка межнационального общения, чтобы говорить с «товарищами» на одном языке, и называл английский «мертвым языком». В Госдуме также призывали включить китайский в обязательную школьную программу, отказавшись при этом от английского.

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