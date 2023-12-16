Цукерберг строит бункер за $100 миллионов на Гавайях 13 16.12.2023, 9:06

3,628

Это один из самых дорогих проектов индивидуального строительства в истории.

Основатель Facebook и Meta Марк Цукерберг строит бункер за $100 млн на Гавайях, сообщается в расследовании Wired.

Комплекс на острове Кауаи будет состоять из более десяти зданий с двумя центральными особняками, которые будут соединены туннелем, ведущим к подземному хранилищу площадью 5 тыс. кв. футов с аварийным люком, до которого можно добраться с помощью лестницы.

На территории имения будет размещен резервуар для воды диаметром 55 футов и высотой 18 футов, а ранчо и сельское хозяйство площадью 1,4 тыс. акров уже готовы к выращиванию пищи.

Будущее поместье окружает стена высотой 1,8 м, каждый рабочий подписывает договор о неразглашении. Укрытие уже начали строить. Это один из самых дорогих проектов индивидуального строительства в истории.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».