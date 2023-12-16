закрыть
16 декабря 2023, суббота, 10:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Цукерберг строит бункер за $100 миллионов на Гавайях

13
  • 16.12.2023, 9:06
  • 3,628
Цукерберг строит бункер за $100 миллионов на Гавайях

Это один из самых дорогих проектов индивидуального строительства в истории.

Основатель Facebook и Meta Марк Цукерберг строит бункер за $100 млн на Гавайях, сообщается в расследовании Wired.

Комплекс на острове Кауаи будет состоять из более десяти зданий с двумя центральными особняками, которые будут соединены туннелем, ведущим к подземному хранилищу площадью 5 тыс. кв. футов с аварийным люком, до которого можно добраться с помощью лестницы.

На территории имения будет размещен резервуар для воды диаметром 55 футов и высотой 18 футов, а ранчо и сельское хозяйство площадью 1,4 тыс. акров уже готовы к выращиванию пищи.

Будущее поместье окружает стена высотой 1,8 м, каждый рабочий подписывает договор о неразглашении. Укрытие уже начали строить. Это один из самых дорогих проектов индивидуального строительства в истории.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хартия души моей
Хартия души моей Ирина Халип
Netflix — те еще лопухи
Netflix — те еще лопухи Андрей Санников
Письма Калиновского к нам
Письма Калиновского к нам Хведька гаспадар з-пад Віцебска
Обычная кремлевская история
Обычная кремлевская история Владимир Халип