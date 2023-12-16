Сколько еще будет продолжаться война: Буданов ошеломил заявлением 16.12.2023, 10:24

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Российская оккупационная армия испытывает проблемы с ресурсами.

Громкое заявление главы ГУР Кирилла Буданова шокировало украинское общество. Он рассказал, готова ли Россия воевать следующие два года.

Что именно сказал главный разведчик Украины и какие прогнозы по войне всколыхнули сеть, рассказывается в эксклюзивном сюжете TSN.

Буданов шокировал

У РФ сейчас нет планов вести войну в 2025 году — ошарашил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Об этом он заявил на дискуссии «2024: вызовы и перспективы». По его словам, по крайней мере, по состоянию на данный момент, РФ не намерена воевать еще через год.

«Могу вам единственное сказать: планов вести войну в 2025 году у Российской Федерации по состоянию на данный момент нет. Возможно, к концу 2024 года, если ничего не изменится, они будут это корректировать. Но пока планов таких у них нет», – отметил Буданов.

Проблема с ресурсами

Глава ГУР добавил, что у российской оккупационной армии проблемы с ресурсами. Ведь вести войну уже почти два года очень дорого обходится Москве. Интересно, когда там поймут, что Россия не резиновая? Даже из нее казалось бы «безграничными ресурсами». Хотя кого это обходит? Народу много. Бесполезно, что живут они без света, газа, туалетов в домах и других благ цивилизации. Будут жить так и дальше, потому что все деньги идут на войну с Украиной.

"И ресурсы там не ограничены. Возможно, немного грубо прозвучит, но мы воюем за чужие средства, а они — за свои. И свои средства они считают, хотя кажется, что нет. И очень придирчиво», — сказал Буданов.

Угрозы со стороны России

Интересное мнение по поводу продолжения войны и так называемого «плана победы» России высказал политический и военный аналитик Евгений Дикий.

В то же время Дикий говорит и об угрозах со стороны агрессора и мощной информационной кампании, которую Россия ведет против Украины и западных партнеров Киева.

План агрессора

Более того, Евгений Дикий, в отличие от Буданова, предупреждает о коварном плане агрессора по отношению к 2025-му году. Он отмечает, что тогда в России найдутся и силы, и ресурсы для глобального удара. Но объясняет, почему именно 2025 может стать роковым для Украины.

Прогнозы по войне

Еще более ужасающие прогнозы по продолжению войны России против Украины у военного аналитика BILD Юлиана Репке. Он отмечает, что Россия намерена продлевать военные действия в Украине до 2026 года.

«Согласно этой информации, власти РФ рассчитывают на снижение поддержки Украины Западом, а также на имитацию мирных переговоров, чтобы ввести мировое сообщество в заблуждение по поводу «мирных намерений» России. В действительности, в Кремле не планируют никакого перемирия и разрабатывают новый среднесрочный план войны в Украине», — пишет Bild

10 лет войны?

Добавляет нервы и заявление полковника запаса Романа Свитана о военном положении, которое может длиться в Украине еще 10 лет. Он объясняет, что такая ситуация в Украине будет оставаться, пока Российская Федерация не развалится на составляющие. А это значит, что Украине придется удерживать армию в боевом режиме.

Прогнозы по войне

В то же время, панические заявления раздаются и в западных СМИ. Так, американское издание The Wall Street Journal утверждает, что Украина уже сейчас вынуждена перейти к обороне. Это спровоцировано не совсем удачным летним контрнаступлением и проблемами поставок западного оружия. Необходимо это сделать, чтобы остановить дальнейшее продвижение российского агрессора. Если все сложится хорошо, Украина сможет снова наступать весной 2025 года.

О военных событиях, которые могут произойти в ближайшее время в Украине, также можно найти на страницах CNN.

В издании пишут, что весна 2024 может стать потенциально важной фазой конфликта. Обе стороны используют зиму для переоснащения. Тогда будут развернуты первые украинские F-16, а также, возможно, больше ATACMS и других ракет большего радиуса действия.

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