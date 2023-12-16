Боевики «Вагнера» вошли в состав спецназа МВД Беларуси? 5 16.12.2023, 11:17

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Опубликованы скандальные фото.

14 декабря 2023 года в войсковой части 3210 в Минске состоялось показательное выступление отряда специального назначения «Торнадо» с участием руководства МВД Беларуси. Отряд был создан в декабре.

Пресс-службы МВД и Внутренних войск опубликовали ролики выступления и на кадрах акцентировали внимание на флагах так называемой ЧВК «Вагнер», которые висели на флагштоке вместе с госфлагом Республики Беларусь и, видимо, флагом спецназа. Эта же незарегистрированная символика российских боевиков находилась на пикапе с крупнокалиберным пулеметом.

Официальных объяснений дано не было. В тот же день пропагандист из Russia Today Константин Придыбайло опубликовал пост с фото символики боевиков и заявил, что боевики вошли в состав спецназа «Торнадо».

«В Беларуси «вагнера» вступили в ряды спецназа Внутренних войск (аналог — Росгвардия)», – написал Придыбайло.

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