В истории со школьниками из Гродно на льдине случился неожиданный поворот
- 16.12.2023, 11:37
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Что это было на самом деле?
Недавно в Сети появилось видео, как школьники в Гродно, казалось бы, стоят на льдине реки Неман. Спустя день в милиции заявили, что их личности установили. Но выяснили, что «это была не льдина». А что?
Как заявили в УВД Гродненского облисполкома 15 декабря, на самом деле школьники стояли на «песчаной отмели, присыпанной снегом». Оказалось, 9 ребят после уроков решили пойти к Неману и «побросать камни в воду».
«Часть из детей заметила рядом отмель, которую очевидцы приняли за льдину. Далее школьники бросали камни оттуда, что и сняли граждане», — объяснили в милиции.
Там отметили, что со школьниками и их родителями все равно провели «профилактическую беседу об опасности бесконтрольного нахождения детей у водоёмов».
Напомним, что очевидцы сняли, как им показалось, что школьники «прыгают на льдину у берега и обратно, при этом перескакивают участок открытой воды».