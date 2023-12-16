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В истории со школьниками из Гродно на льдине случился неожиданный поворот

  • 16.12.2023, 11:37
  • 2,198
В истории со школьниками из Гродно на льдине случился неожиданный поворот

Что это было на самом деле?

Недавно в Сети появилось видео, как школьники в Гродно, казалось бы, стоят на льдине реки Неман. Спустя день в милиции заявили, что их личности установили. Но выяснили, что «это была не льдина». А что?

Как заявили в УВД Гродненского облисполкома 15 декабря, на самом деле школьники стояли на «песчаной отмели, присыпанной снегом». Оказалось, 9 ребят после уроков решили пойти к Неману и «побросать камни в воду».

«Часть из детей заметила рядом отмель, которую очевидцы приняли за льдину. Далее школьники бросали камни оттуда, что и сняли граждане», — объяснили в милиции.

Там отметили, что со школьниками и их родителями все равно провели «профилактическую беседу об опасности бесконтрольного нахождения детей у водоёмов».

Напомним, что очевидцы сняли, как им показалось, что школьники «прыгают на льдину у берега и обратно, при этом перескакивают участок открытой воды».

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