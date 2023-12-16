В одном из самых элитных ресторанов Киева посетителям раздали повестки 2 16.12.2023, 12:35

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Рейд СБУ показали на видео.

Люди в военной форме с нашивками СБУ и представители ТЦК начали наведываться в элитные заведения Киева, которые раньше до того чувствовали себя более-менее уверенно.

На видео попал рейд в элитный ресторан «Веранда на Днепре», где, по сообщениям очевидцев, раздавали повестки.

В Службе безопасности прокомментировали видео с сотрудниками СБУ в одном из ресторанов Киева, которое распространяют в соцсетях.

В пресс-службе сообщили «Суспильному», что сотрудники СБУ совместно с подразделениями МВД и миграционной службы проводят в столице «контрдиверсионные меры безопасности» в рамках проверки общественных заведений, которая происходит уже третий день.

Вместе с этим представители ТЦК проводят проверку военнообязанных, которые могут нарушать правила воинского учета.

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