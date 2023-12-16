Повторный прилет: российскую базу в Донецке «добили» серией ударов 16.12.2023, 14:34

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Результат виден на весь город.

В временно оккупированном Донецке 16 декабря после мощного взрыва в небо поднялся столб черного дыма.

О взрывах в городе пишут местные Telegram-каналы.

При этом сообщается, что украинские воины ударили по той же нефтебазе, которая ярко пылала накануне, 15 декабря.

В местных чатах жители города обсуждают мощный взрыв. Часть пытается убедить самих себя, что слышно было не звук прилета, а «переход самолета на сверхзвук», как часто объясняют взрывы российские пропагандисты.

Между тем начавшие появляться в сети кадры мощного пожара в Донецке опровергают экзотическую версию о «сверхзвуке».

В соцсетях между тем появилась информация, что прилет пришелся по нефтебазе, которая накануне уже горела. По другой версии, поражена база российских оккупантов.

В частности, журналист Денис Казанский отмечает, что пылает сейчас в Буденовском районе города.

«В Буденновском районе оккупированного Донецка прилет по военной базе оккупантов. Начался сильный пожар, дым от которого виден в разных частях города», – отмечено в сообщении.

Со своей стороны украинский журналист Андрей Цаплиенко заявил, что произошел «свежий прилет» по базе войск РФ.

«Подтверждают свежий прилет по базе расположения оккупантов и их складу горюче-смазочных материалов в Донецке», - пишет он.

Напомним, вчера вечером в сети появилась информация о сильном пожаре во временно оккупированном Донецке. Позже выяснилось, что «прилеты» зафиксировали в Буденновском районе города. В результате вспыхнула нефтебаза.

Российские СМИ фактически подтвердили информацию. Они опубликовали кадры с места происшествия. На опубликованных фото заметно, что пожар был достаточно мощным.

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