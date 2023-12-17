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Белорусов предупредили об опасной долгой болезни, похожей на коронавирус

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  • 17.12.2023, 12:11
  • 7,086
Белорусов предупредили об опасной долгой болезни, похожей на коронавирус

В этом зимнем сезоне.

Стало известно об опасном долгом гриппе, похожем на коронавирус. Результатами исследования поделились ученые Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Материал для белорусской аудитории опубликовало издание belarus.kp.ru.

Ученые проанализировали медицинскую документацию 81 тысячи пациентов, которые были госпитализированы из-за COVID-19, а также медицинские данные об 11 тысячах пациентов, которые из-за сезонного гриппа также попали в больницу. В итоге исследователи пришли к выводу: что в течение 18 месяцев после инфицирования пациенты из первой и второй групп столкнулись с повышенным риском нарушения работы внутренних органов, повторной госпитализации и летального исхода.

Также исследователи констатировали, что сезонный грипп более опасен для дыхательной системы, чем COVID-19.

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