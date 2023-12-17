В Белгородской области РФ идет стрелковый бой 2 17.12.2023, 14:23

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В населенных пунктах пропал свет.

На границе Украины и России в Белгородской области начался стрелковый бой между украинскими военными и россиянами, сообщает УНИАН.

Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, под обстрелом якобы находится село Теребрено Краснояружского района.

«По предварительной информации, на границе села идет стрелковый бой с противником. Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле», - заявил он.

Есть повреждения линии электропередач в нескольких селах. Аварийные и оперативные службы начнут ликвидацию последствий после согласования с Министерством обороны РФ.

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