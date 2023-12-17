Известный астронавт заявил, что полетел бы на Луну на корабле SpaceX 1 17.12.2023, 20:00

Крис Хэдфилд

Крис Хэдфилд верит, что этот Starship может стать отличным транспортным средством.

Астронавт Крис Хэдфилд, который трижды побывал в космосе, признался, что с удовольствием запрыгнул бы в корабль SpaceX Starship для путешествия вокруг Луны.

Хотя путешествие к Луне на космическом корабле от SpaceX все еще остается отдаленной перспективной, Хэдфилд верит, что этот Starship может стать отличным транспортным средством.

«Я думаю, что существует определенное ложное впечатление о том, что астронавты летают на космических кораблях. … Это не просто поездка. Это весь процесс, с помощью которого мы делаем космический корабль более безопасным для последующих экипажей. ... Я хотел бы не только смотреть на него (Starship – прим.) и думать о нем, но и, возможно, когда-нибудь иметь возможность полететь на нем», — заявил первый канадец, совершивший выход в открытый космос, в интервью Space.com.

В ответ на вопрос о том, согласился ли он полететь на Луну на Starship, астронавт однозначно заявил: «Да, абсолютно».

Как известно, компания Маска планирует использовать свой космический корабль Starship, который до сих пор находится в состоянии разработки и тестирования, для отправки экипажей на Луну, Марс и в другие уголки космоса.

Первым полетом Starship за пределами околоземной орбиты должна была стать миссия DearMoon, во время которой японский миллиардер Юсаку Маэдзава, купивший себе билет на первое туристическое путешествие SpaceX, должен был пролететь вокруг Луны и вернуться на Землю вместе с выбранной командой. В прошлом месяце он заявил, что сейчас это путешествие отложено на неопределенное время.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».