Ученые нашли пользу в зимней тьме 18.12.2023, 4:49

Темнота очень даже полезна для нашего здоровья.

Дело в работе наших циркадных ритмов, запуск которых происходит посредством не только света, но и его отсутствия. Чтобы человек хорошо спал, ему нужны тьма и минимум отвлекающих факторов, сообщает Techinsider.

Специалисты давно исследуют влияние света на человеческий организм в период сна. Например, в 2022 году ученые Северо-Западного университета установили, что даже минимум умеренного света во время сна препятствуют нормальному функционированию сердца и сосудов.

А как продемонстрировала работа исследователей из Гарвардского университета, включенный свет ночью увеличивает уровень сахара в крови.

Впрочем, постоянная темнота также не лучшее решение. Согласно исследованиям, те, кто работает по ночам, чаще страдают диабетом, ожирением, болезнями сердца и сосудов. Таким образом, чтобы организм нормально функционировал, ему одинаково нужны свет и тьма.

Зимой утро приходит на несколько часов позднее, а лучи солнца не просвечивают через занавески, за счет чего мы можем хорошо высыпаться. Поэтому следует принять зимнюю тьму с благодарностью за отдых.

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