закрыть
18 декабря 2023, понедельник, 9:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СБУ рассказала подробности о «прослушке» у Залужного

  • 18.12.2023, 8:54
  • 3,172
СБУ рассказала подробности о «прослушке» у Залужного

Устройства находились в помещении, которым мог пользоваться главком ВСУ.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обнаружения технического устройства в одном из помещений, где мог находиться главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. «Прослушка» находилась в нерабочем состоянии, сообщает СБУ в воскресенье, 16 декабря.

СБУ опровергла информацию о том, что устройство нашли в кабинете Залужного. На самом деле так называемую «прослушку» обнаружили в одном из помещений, которым в будущем мог пользоваться главнокомандующий ВСУ.

Кроме того, спецслужбы не обнаружили каких-либо средств накопления информации или средств передачи аудиозаписей. Устройство отправят на экспертизу.

Служба безопасности открыла производство по ч.2 ст. 359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) УК Украины, виновным грозит до семи лет тюрьмы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хартия души моей
Хартия души моей Ирина Халип
Netflix — те еще лопухи
Netflix — те еще лопухи Андрей Санников
Письма Калиновского к нам
Письма Калиновского к нам Хведька гаспадар з-пад Віцебска
Обычная кремлевская история
Обычная кремлевская история Владимир Халип