СБУ рассказала подробности о «прослушке» у Залужного 18.12.2023, 8:54

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Устройства находились в помещении, которым мог пользоваться главком ВСУ.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обнаружения технического устройства в одном из помещений, где мог находиться главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. «Прослушка» находилась в нерабочем состоянии, сообщает СБУ в воскресенье, 16 декабря.

СБУ опровергла информацию о том, что устройство нашли в кабинете Залужного. На самом деле так называемую «прослушку» обнаружили в одном из помещений, которым в будущем мог пользоваться главнокомандующий ВСУ.

Кроме того, спецслужбы не обнаружили каких-либо средств накопления информации или средств передачи аудиозаписей. Устройство отправят на экспертизу.

Служба безопасности открыла производство по ч.2 ст. 359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) УК Украины, виновным грозит до семи лет тюрьмы.

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