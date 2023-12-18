Заявление Лукашенко вызвало скандал в Армении
- 18.12.2023, 9:12
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Диктатор высказался о войне в Карабахе.
Лукашенко снова заявил, что в свое время, если бы премьер Армении Серж Саргсян согласился на сделку на 5 миллиардов долларов, войны в Карабахе не было бы.
Бывший заместитель министра обороны, член Республиканской партии Армении Артак Закарян прокомментировал это заявление.
«То, что у Лукашенко очень теплые отношения с Ильхамом Гейдаровичем Алиевым, известно многим. То, что Александр Лукашенко ради Ильхама Алиева пытался убедить Сержа Саргсяна «продать» зону безопасности Карабаха за 5 миллиардов долларов (без гарантий и ничего не получив взамен) - тоже стало известно многим.
То, что Ильхаму Алиеву и многим людям, имеющим с ним теплые отношения, выгодно очистить слабого Никола Пашиняна от преступных грехов и возложить вину на предыдущие сильные власти Карабаха, также известно многим.
Но то, что Лукашенко в процессе карабахского урегулирования выполнял функцию сопредседателя Минской группы ОБСЕ, заменив сопредседательство России, США и Франции, было исключительной новостью.
В переговорном процессе по карабахскому урегулированию, в отличие от Азербайджана, у Армении не было принципиальных противоречий с сопредседательством Минской группы ОБСЕ. Все основывалось на компромиссном восприятии. Разве Лукашенко не знал этих простых истин?
Как в этом контексте объяснить его вчерашнее заявление - проазербайджанская пропаганда или прониколовская агитация?» - написал Закарян.