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Ученые назвали признаки одаренной собаки

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  • 18.12.2023, 10:36
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Ученые назвали признаки одаренной собаки

Исследователи установили, что у этих четвероногих есть словарный запас человеческих слов.

Венгерские исследователи из Будапештского университета нашли признаки одаренности у собак. Результаты исследования ученых были представлены в журнале Scientific Reports.

Авторы проанализировали поведение большой выборки «талантливых» собак, в которую вошел 41 питомец. Все они могли запомнить названия большого числа своих игрушек и были отобраны учеными по специальной инструкции.

Больше половины животных из выборки (56%) принадлежали к породе бордер-колли, которая считается самой умной в мире, после них в рейтинге идут пудели и немецкие овчарки. Однако в выборку попали и другие, менее умные породы, например, померанский шпиц, пекинес, корги и несколько метисов.

Помимо способности запоминать большое количество названий предметов без особых тренировок, исследователи выявили и другие общие черты, например, способность запоминать большое количество человеческих слов вообще (своеобразный словарный запас) и высокая скорость обучения.

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