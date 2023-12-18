У «Аэрофлота» в шестой раз за декабрь самолет сломался в воздухе 10 18.12.2023, 13:49

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Он совершил экстренную посадку.

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы в Ереван утром 18 декабря, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево.

Пилот принял решение вернуться в точку вылета из-за отказа передней стойки шасси, сообщил Пятому каналу информированный источник, обратил внимание сайт The Moscow Times.

Это шестой с начала месяца инцидент с самолетами крупнейшего российского авиаперевозчика. 1 декабря Airbus A321 компании приземлился в Пулково из-за проблемы системы кондиционирования воздуха. В этот же день Boeing 737 «Аэрофлота» совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске из-за падения давления стойки шасси.

2 декабря Airbus A321 национального авиаперевозчика аварийно сел в Шереметьево после отказа левого двигателя. 6 декабря на борту Boeing-777 «Аэрофлота» вследствие замыкания произошло задымление.

12 декабря Boeing перевозчика, летевший из Красноярска в Пхукет, дважды не смог вылететь из аэропорта из-за технической неисправности.

Ранее Росавиация сообщила, что за 11 месяцев с начала года было зафиксировано 670 поломок самолетов. При этом 400 инцидентов (или 60%) были связаны с отказом авиатехники и двигателей. В ведомстве объяснили эти цифры ростом налетов на 6,5% за год. При этом подчеркнули, что по сравнению с 2022 годом количество поломок сократилось на 1,3%, а серьезных отказов двигателей и авиатехники стало на 2% меньше.

После заявления ведомства премьер-министр РФ Михаил Мишустин уволил замглавы Росавиации Георгия Бахарева. По данным телеграм-канала Shot, к его работе возникли вопросы из-за фиксировавшихся «некоторых нарушений».

В ответ на введение авиационных санкций США и ЕС, которые отрезали Россию от поставок запчастей и технического обслуживания самолетов, Росавиация раздала авиакомпаниям сертификаты разработчиков авиатехники. Это позволило перевозчикам самостоятельно ремонтировать лайнеры и разбирать часть самолетов на запчасти для обслуживания других.

В ноябре лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», стал первой авиакомпанией, у которой Росавиация приостановила сертификат разработчика. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения федеральных авиаправил, в том числе при внесении модификаций в самолеты Boeing 737.

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