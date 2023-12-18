В очередях на границе Беларуси с Литвой стоит почти две тысячи фур

В очередях на границе Беларуси с Литвой стоит почти две тысячи фур1
- 18.12.2023, 16:03
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На польском направлении ситуация улучшается.
В очередях на границе Беларуси с Литвой стоит до двух тысяч фур, на латвийском направлении ситуация тоже остаётся напряжённой. А на границе с Польшей фиксируется небольшая разрядка, отмечает MOST.
Увеличиваются очереди на литовском и латвийском направлениях
На минувшей неделе ситуация на границах оставалась напряжённой. В белoрусско-латвийском пункте пропуска Григоровщина выезда одновременно ожидало до 540 грузовиков.
На белoрусско-литовских пунктах пропуска количество фур, находящихся в очереди, доходило до 2010 и остаётся в пределах двух тысяч в понедельник, 18 декабря.
В белoрусско-польском пункте пропуска Козловичи в начале прошлой недели очереди большегрузов доходили до 950, но к выходным количество машин уменьшилось до 300 и на таком уровне очереди остаются и 18 декабря.
Беларусский пограничник покончил с собой во время службы
Белoрусского пограничника нашли мёртвым в Ельском районе — на теле военнослужащего были обнаружены признаки суицида. О смерти 21-летнего белoрусского военнослужащего сообщил Госпогранкомитет. Известно, что молодой человек служил в Мозырском пограничном отряде.
Из Беларуси в Литву отправили контрабанду с иконой и молитвой
Литовские пограничники выловили из Немана покрышку от трактора с контрабандными сигаретами, отправленными из Беларуси. Помимо 1350 пачек сигарет NZ Gold, GPS-трекера и двух сим-карт, позволяющих отслеживать координаты посылки, пограничники обнаружили открытку с молитвой на белoрусском языке и изображением святого Христофора. Этот мученик, почитаемый и католиками, и православными, считается покровителем путешественников, водителей и моряков.