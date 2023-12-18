Bloomberg: На построенной РФ АЭС в Беларуси риск катастрофы 2 18.12.2023, 16:50

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Кремль все засекретил.

Когда российские войска вошли в Украину в начале вторжения Путина в феврале прошлого года, в Кремле нарастала тревога за ядерный проект в Беларуси, недалеко от границы Европейского союза.

Инженеры корпорации Росатом готовили новый реактор мощностью 1200 мегаватт, который еще не был подключен к электросети, для выработки электроэнергии на Островецкой АЭС, когда обнаружилась загадочная и чрезвычайно редкая проблема. Согласно внутренним документам российской государственной атомной корпорации, с которыми ознакомился Bloomberg, радиация могла просачивалась в первый контур, угрожая заклинить критически важные компоненты.

Стержни управления и тепловыделяющие сборки могли быть повреждены или сломаны, если проблема не исчезнет, когда атомы урана начнут делиться. В худшем случае, по словам людей, знакомых с проблемой, происходит накопление так называемой ионообменной смолы, которая регулирует чистоту воды, проходящей через установку каналов и труб, это может затруднить управление реактором, повышая риск расплавления, если что-то пойдет не так, как только он будет подключен к сети, поэтому 25 февраля 2022 года Росатом временно отключил свой блок со свежезаправленным топливом на северо-западе Беларуси, отложив его запуск.

Инженеры-ядерщики заявили, что Росатом соблюдал процедуры безопасности, прервав физический запуск реактора для расследования. Тем не менее, проблема усугублялась задержками, которые отложили коммерческие операции более чем на год.

Когда в марте реактор был впервые включен, Александр Лукашенко подтвердил наличие проблем.

- В строительстве были определенные недостатки, - сказал он. - Задержка связана с нашей решимостью придерживаться очень высоких стандартов безопасности.

Инцидент с загрязнением воды, который ранее был отмечен литовской разведкой , относится к ряду проблем, включая нехватку квалифицированной рабочей силы, отсроченные и дефектные поставки, с которыми Росатом столкнулся в последние годы и которые продолжаются после войны Путина против Украины, согласно документам и интервью европейских чиновников, знакомых с оценками.

Установка в Беларуси уже подключена к сети и была введена в эксплуатацию в прошлом месяце. Но более ранние проблемы на Островецкой АЭС, расположенной всего в 50 километрах (31 миле) от столицы Литвы Вильнюса, особенно актуальны, поскольку Беларусь была зарубежным испытательным полигоном для новой конструкции реактора, который Росатом экспортирует по всему миру. Аналогичные так называемые блоки ВВЭР-1200 планируется ввести в эксплуатацию в Бангладеш и Турции в течение следующих 12 месяцев.

Хотя Росатом остается крупнейшим в мире поставщиком ядерного топлива и технологий, технические документы и правительственные чиновники предполагают торговые ограничения, введенные в отношении России после ее вторжения Украины, возможно, еще больше усложняющими способность компании управлять своими обширными международными проектами, которые приносят Кремлю жизненно важные доходы и политическое влияние.

Росатом, который не находится под санкциями, заявил, что торговые меры не оказали влияния на его деятельность и в его стратегии закупок не произошло существенных изменений.

Причина загрязнения смолой остается неясной, и о ней не было сообщено международным органам безопасности, по словам трех инженеров-ядерщиков, хорошо знающих конструкции российских реакторов, которые попросили не называть их имени, обсуждая конфиденциальную информацию. По их словам, важно выяснить, связана ли проблема с эксплуатационной ошибкой или с конструкцией системы, чтобы она не повторилась в других местах, где строятся ВВЭР-1200.

Европейские чиновники заявили, что закрытие Росатомом второго энергоблока станции, вероятно, приведет к сотням миллионов долларов на ремонт и потере доходов, поскольку это задержит завершение престижного проекта для союзника Путина.

Лукашенко открыл первый агрегат Островецкого завода 7 ноября 2020 года еще до того, как все задачи были выполнены, заявили европейские чиновники. В течение нескольких последующих месяцев установка периодически находилась на техническом обслуживании, как следует из одного из документов. Европейские чиновники, выступавшие на условиях анонимности, заявили, что они обеспокоены тем, что Росатом откусил больше, чем способен проглотить, и может попытаться сократить свою рабочую нагрузку.

Росатом назвал это утверждение «безосновательным» и заявил, что компания «не просто реализует свои проекты; мы играем ключевую роль в глобальном энергетическом переходе и достижении нулевых целей».

Операторы Белорусской АЭС не ответили на запросы о комментариях. Расположенная в Лондоне Всемирная ассоциация операторов атомных станций, международная организация, ответственная за сбор информации о событиях, которые могут повлиять на безопасность станции, не ответила на электронные письма и телефонные звонки.

Росатом заявил, что не управляет станцией и поэтому не может нести ответственность за поддержание связи с ВАО АЭС.

-Мы утверждаем, что во время ввода в эксплуатацию станции в целом и второго энергоблока в частности событий, подлежащих уведомлению, не произошло, - говорится в сообщении.

Путина не информируют о вводе в эксплуатацию и испытаниях систем на АЭС, написал в Telegram пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать.

- Там не было никаких происшествий, - сказал он.

Хотя Росатом контролирует оккупированную Россией Запорожскую АЭС на юго-востоке Украины, компания не находится под санкциями за участие в войне. Во многом это связано с тем, что очень многие атомные станции по всему миру зависят от Росатома в поставках ядерного топлива для своих реакторов. Однако, по мнению европейских чиновников, жесткие торговые ограничения в отношении России могут ограничить ее способность закупать некоторые товары и задерживать поставки.

Эти документы являются первым свидетельством того, что Росатом столкнулся с нехваткой рабочей силы и проблемами с цепочками поставок на белорусском заводе, что, по мнению европейских чиновников, может повлиять на ядерную безопасность. На них показано, как руководители проектов на протяжении ряда лет поочередно заставляли рабочих быстрее заканчивать работу, а также жаловались на постоянную поставку неисправного оборудования и задержки в поставках, включая клапаны и генераторы.

В одном случае в ходе многолетнего проекта менеджеры Росатома похвалили сварщиков за соединение важнейших труб охлаждения за рекордные 69 дней. В другом случае они жаловались на неисправное оборудование и сенсорное оборудование, задерживающее работу. Согласно документам, строительство реактора было завершено из-за нехватки квалифицированной рабочей силы, а это означало, что в прошлом году Россия заполнила только три четверти запланированных рабочих мест для проекта, а Беларусь - только две трети должностей.

В Росатоме заявили, что ни многочисленные миссии МАГАТЭ, ни его эксперты не заметили недостатка квалифицированных кадров на Белорусской АЭС.

Островецкий завод уже давно вызывает беспокойство у соседей Беларуси. Правительство Литвы неоднократно выражало озабоченность работой завода и заявляло это представляет ядерную угрозу для всего региона.

Российская ядерная торговля приносит много денег, но это не полная мера ее важности для Кремля. Каждый раз, когда Росатом соглашается построить новый реактор, он фиксирует денежный поток и политическое влияние потенциально на десятилетия. В настоящее время компания реализует 22 проекта в семи странах.

Данные показывают, что объем ядерной торговли в прошлом году увеличился на одну пятую, а поставки более трети реакторного топлива в США. Вместе контракты на строительство и поставки топлива стоят для Росатома десятки миллиардов долларов.

Финансовая щедрость Кремля поддерживает доминирование компании. Документы показывают, что Россия предоставила кредит в размере 10 миллиардов долларов США, впервые объявленный в 2011 году, под процентную ставку всего 3,3 % со сроком погашения до 2038 года для строительства двух белорусских реакторов, что намного ниже условия, предлагаемого поставщиками в западных экономиках. Также из-за просрочек Россия была вынуждена пересмотреть условия кредита правительству Лукашенко и отложить выплаты на год.

Конечно, Росатом имеет лучшие результаты по реализации проектов, чем большинство конкурентов. Годовая задержка незначительна по сравнению со многими новейшими заводами в Европе и США, которые были введены в эксплуатацию с опозданием на десятилетия и превысили бюджет на миллиарды долларов.

И возможно, утечка смолы не оказалась бы фатальной. Эксплуатационные отклонения часто возникают во время запуска реактора (то, что инженеры-атомщики называют передним концом ванной кривой) до того, как выработка электроэнергии достигнет равновесия, согласно данным старшего дипломата Международного агентства по атомной энергии, пожелавшего остаться неназванным из-за деликатности темы.

Однако оценки европейских чиновников и документы Росатома предполагают, что инцидент был лишь завершающей серией проблем на белорусской АЭС, включая упавший корпус реактора, который пришлось заменить, и десятки неисправных датчиков. Самые последние данные МАГАТЭ показывают, что Островецкий энергоблок №1 с момента ввода в эксплуатацию работает чуть более чем на половину своей мощности, что намного ниже 90 % надежности, которую инвесторы ожидают от выбора.

Предполагаемая неспособность Росатома полностью объяснить причины и последствия инцидентов вызвала тревогу у европейских властей.

- Разведка предполагает, что Беларусь и Росатом скрыли информацию об инцидентах, произошедших на Белорусской АЭС, а также о выявленных дефектах, - написало агентство на своем веб-сайте, на котором также упоминается инцидент с загрязнением воды. Опыт Беларуси показывает, что Росатом не может «обеспечить надежность и безопасность своих технологий», говорится в сообщении.

Внутренние проверки белорусской АЭС и прогресс России в строительстве первой атомной электростанции в Турции подтверждают некоторые опасения балтийского разведывательного агентства, по словам европейских чиновников, знакомых с этими отчетами.

- Мы тесно сотрудничаем с МАГАТЭ, ВАО АЭС, международными экспертами по ядерной безопасности, независимыми регулирующими органами и операторами станций, чтобы гарантировать, что все наши реакторы соответствуют самым высоким стандартам безопасности, - заявили в Росатоме. - Мы категорически отрицаем любые предположения о незарегистрированных инцидентах, которые могут поставить под угрозу безопасность и эксплуатационную целостность наших реакторов.

Проект Аккую стоимостью 20 миллиардов долларов с четырьмя реакторами ВВЭР-1200, предназначенными для покрытия десятой части потребности Турции в электроэнергии, был лично одобрен Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Документы свидетельствуют о том, что Росатом сталкивается с задержкой поставок и в последние месяцы испытывает трудности с обеспечением своевременных поставок систем управления, контрольно-измерительных приборов и резервного электропитания, а также распределительных устройств, деталей котлов и компрессоров для турецкого завода. Компания также была вынуждена полагаться на небольшое количество новых, непроверенных поставщиков из Китая и России, чтобы заполнить любые пробелы.

По данным внутреннего аудита, по состоянию на конец лета запуск первого энергоблока Аккую отстает от графика на 323 дня. По данным аудита, в лучшем случае это отстает от графика на шесть месяцев.

Росатом заявил, что находится на пути к тому, чтобы уложиться в график, а возможно, и превысить его. По соглашению с правительством Турции, завершение строительства Аккую-1 запланировано на 2025 год, сообщили в компании.

Наблюдатели говорят, что международным регулирующим органам необходима большая прозрачность, чтобы полностью понять последствия технических ошибок Росатома в Беларуси для безопасности. В отсутствие такой информации возникают вопросы по поводу новой технологии Росатома ВВЭР-1200.

Понятно, что «проблемы были серьезными» в Беларуси, а глобальные клиенты Росатома и регулирующие органы в других странах просто «не знают», были ли решены проблемы с реактором, сказал Дмитрий Горчаков, аналитик норвежской ядерной организации Bellona.

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