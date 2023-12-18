Над Россией опускается «валютный занавес» 1 18.12.2023, 20:02

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Западные банки сократили присутствие в РФ до уровней развала СССР.

Финансовые мосты, которые три десятилетия возводила Россия с Западом, расширяя торговлю и получая инвестиции, оказались сожжены практически дотла.

Объем бизнеса западных банков в РФ сократился до уровней Советского союза из-за санкций, ухода иностранного бизнеса и сокращения товарооборота, следует из данных Raiffeisenbank International, которые приводит Bloomberg. По оценке RBI, материнской структуры последнего крупного европейского банка на российском рынке, на конец 2023 года активы иностранных кредитных организаций в РФ составляли лишь $66 млрд. Это вдвое ниже, чем в довоенном 2021 году ($119 млрд), и почти вчетверо меньше рекорда, установленного в 2012 году ($239 млрд).

Текущий бизнес западных банков в России сравним с поздним СССР: в конце 1980-х их активы оценивались в $40 млрд, а в последние годы брежневского «застоя» — в $10 млрд. Доля четырех крупнейших западных кредитных организаций на российском рынке к третьему кварталу 2023 года сжалась до 1% с 3% — до войны.

Продать бизнес удалось лишь небольшому числу иностранных банков. Среди них — французская группа Societe Generale. Ее Росбанк достался миллиардеру Владимиру Потанину, который незамедлительно оказался в санкционных списках Великобритании, после чего и сам банк был отрезан от операций в фунтах и клиринговой системы Clearstream. О возможности ухода предупреждали Райффайзенбанк, «ЮниКредит» и Ситибанк, которые перед началом войны имели суммарные активы на 3,5 трлн рублей и держали вклады российских граждан почти на 1 трлн.

Власти не спешат выпускать банки, увязывая это с решением о разморозке российских активов. А банкирам приходится становиться все более избирательными, учитывая сокращение торговли России с Западом, пишут аналитики RBI.

Так, доля Евросоюза во внешнеторговом обороте РФ с 37% сжалась до 14%: объемы российского экспорта в ЕС упали втрое, с $16 млрд до $6 млрд в месяц, а импорта из Европы — более чем вдвое, c $9 млрд до $4 млрд (по оценкам Альфа-банка). Место ЕС занял Китай, который стал главным торговым партнером Кремля, обеспечивая треть экспорта-импорта и почти половину оборота валютных торгов на Мосбирже.

Следом за китайскими компаниями на российский рынок приходят китайские банки. Совокупные российские активы китайской «большой четверки» (Торгово-промышленный банк Китая, Сельскохозяйственный банк Китая, Банк Китая и Строительный банк Китая — прим.) с конца 2021 года выросли вчетверо. Благодаря этому кредитные организации КНР почти сравнялись со своими западными коллегами с точки зрения межбанковских балансов в стране.

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