Медики научили ИИ диагностировать аутизм по фото детских глаз 5 18.12.2023, 21:33

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100% точность.

Исследователи из медицинского колледжа Университета Енсе в Южной Корее разработали новый метод диагностики расстройств аутистического спектра (РАС) с применением алгоритма искусственного интеллекта.

В рамках исследования ученые отобрали 958 детей со средним возрастом 7,8 лет. Половине детей ранее был поставлен диагноз РАС. Ученые сделали 1890 фотографий с изображением сетчатки глаза этих малышей и предоставили на анализ искусственному интеллекту. Модель должна была не только определить наличие РАС, но и оценить тяжесть симптомов по двум параметрам, и справилась с обеими задачами, пишет New Atlas.

Прогнозы ИИ в текущем исследовании были на 100% правильными (показатель AUROC варьирующийся от полной неэффективности — 0 до максимальной эффективности — 1,00, держался на уровне 1,00).

«Наши модели показали эффективность в дифференциации между РАС и детьми с типичным развитием (ТР) с помощью фотографий сетчатки. Это означает, что изменения сетчатки при РАС могут иметь потенциальную ценность как биомаркеры. Интересно, что эти модели сохранили среднее значение AUROC 1,00 при использовании только 10% изображения, содержащего диск зрительного нерва, что указывает на то, что эта область имеет решающее значение для отличия РАС от ТР», — сказали исследователи.

Авторы исследования отмечают, что такой скрининг на РАС мог бы помочь решить насущную проблему доступности качественной диагностики расстройств у детей.

Ученые также отмечают, что модель на основе искусственного интеллекта может использоваться как объективный инструмент проверки для детей старше 4 лет (до этого возраста у детей продолжает расти сетчатка глаза). Для того, чтобы выяснить, возможна ли такая диагностика для детей младшего возраста, нужны дополнительные исследования.

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