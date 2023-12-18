В новый пакет санкций ЕС попали 12 белорусских военных и чиновников 2 18.12.2023, 21:41

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Список.

В 12-й пакет санкций, который Евросоюз ввел в отношении России в связи с войной против Украины, вошли 12 белорусских военных и чиновников.

В новый санкционный список ЕС включены:

Олег Мищенко, первый замглавы Государственного военно-промышленного комитета;

Александр Рахманов, заместитель госсекретаря Совета безопасности;

Алексей Лабко, начальник 230-го общевойскового полигона;

Павел Муравейко, первый заместитель госсекретаря Совбеза;

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны;

Василий Герасимов, председатель КГК;

Виталий Ефанов, начальник 174-го учебного полигона ВВС и войск ПВО;

Леонид Давидович, командир 61-й авиабазы в Барановичах;

Сергей Лагодюк, замначальника Генштаба ВС;

Владимир Череухин, начальник гомельского филиала «Белаэронавигации»;

Вячеслав Россолай, зампредседателя Государственного военно-промышленного комитета;

Александр Докучиц, начальник брестского филиала «Белаэронавигации».

Под санкции также попала уроженка Витебска Галина Катющенко — председатель «избирательной комиссии» в оккупированной части Запорожской области.

Напомним, Евросоюз 18 декабря утвердил 12-й пакет санкций против России из-за войны в Украине. Новые ограничения вступят в силу после публикации в официальном журнале.

Главным нововведением нового пакета стали ограничения против российской алмазной отрасли: вводится запрет на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, и ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

Ограничения коснулись также импорта из России изделий из железа, чугуна, меди и алюминия. Введен запрет на некоторые химические вещества, литиевые батареи, термостаты и другое.

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