В новый пакет санкций ЕС попали 12 белорусских военных и чиновников

В новый пакет санкций ЕС попали 12 белорусских военных и чиновников2
- 18.12.2023, 21:41
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Список.
В 12-й пакет санкций, который Евросоюз ввел в отношении России в связи с войной против Украины, вошли 12 белорусских военных и чиновников.
В новый санкционный список ЕС включены:
Олег Мищенко, первый замглавы Государственного военно-промышленного комитета;
Александр Рахманов, заместитель госсекретаря Совета безопасности;
Алексей Лабко, начальник 230-го общевойскового полигона;
Павел Муравейко, первый заместитель госсекретаря Совбеза;
Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны;
Василий Герасимов, председатель КГК;
Виталий Ефанов, начальник 174-го учебного полигона ВВС и войск ПВО;
Леонид Давидович, командир 61-й авиабазы в Барановичах;
Сергей Лагодюк, замначальника Генштаба ВС;
Владимир Череухин, начальник гомельского филиала «Белаэронавигации»;
Вячеслав Россолай, зампредседателя Государственного военно-промышленного комитета;
Александр Докучиц, начальник брестского филиала «Белаэронавигации».
Под санкции также попала уроженка Витебска Галина Катющенко — председатель «избирательной комиссии» в оккупированной части Запорожской области.
Напомним, Евросоюз 18 декабря утвердил 12-й пакет санкций против России из-за войны в Украине. Новые ограничения вступят в силу после публикации в официальном журнале.
Главным нововведением нового пакета стали ограничения против российской алмазной отрасли: вводится запрет на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, и ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.
Ограничения коснулись также импорта из России изделий из железа, чугуна, меди и алюминия. Введен запрет на некоторые химические вещества, литиевые батареи, термостаты и другое.