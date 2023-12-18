Мошенники начали заманивать белорусов «подарком» от Wildberries 18.12.2023, 23:22

Будьте внимательны.

В мессенджерах Viber и WhatsApp распространяется ссылка на акцию от маркетплейса Wildberries. В МВД предупреждают, что может пострадать не только наивный покупатель, но и его друзья.

По условиям акции, нужно ответить на четыре вопроса, а для получения выигранного приза — телефона Xiaomi необходимо разослать полученную ссылку в пять групп мессенджеров и 20 друзьям.

Так мошенники становятся участниками групп, а в результате получают сведения об именах (никнеймах) и номерах телефонов других участников.

«Являясь участниками групп, мошенникам легче спровоцировать других подписчиков перейти по специальной ссылке, чтобы завладеть их аккаунтами с белорусскими номерами», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мошенники предлагали кликнуть на ссылку и получить подарок от «Коммунарки».

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