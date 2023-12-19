У Шольца обнаружили коронавирус
- 19.12.2023, 3:31
В Германии фиксируют новую волну COVID-19.
У канцлера Германии Олафа Шольца обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом он сообщил 18 декабря в соцсети Х.
«Это явно не сюрприз, которому я рад. Мои текущие тесты на COVID-19 показывают две линии. Если симптомов немного, я ожидаю, что они будут легкими, и поначалу я буду просто работать за столом», – написал Шольц.
Das ist eindeutig keine Überraschung, über die ich mich freue. Meine aktuellen Covid-19-Tests zeigen zwei Striche. Bei wenig Symptomen baue ich auf einen milden Verlauf und arbeite erstmal nur vom Schreibtisch aus.— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) December 18, 2023
Шольц уже болел COVID-19, в том числе в сентябре 2022 года.
Тем временем «Немецкая волна» сообщает, что в ФРГ фиксируют новую волну COVID-19.
«В Германии уже давно никого не испугаешь коронавирусом, ведь большинство немцев сделали прививку, и почти у всех сформировался базовый иммунитет против этого заболевания. Однако все больше немцев болеют острыми респираторными болезнями, в том числе и коронавирусной болезнью», – отмечают журналисты.
Сейчас недельный показатель заболеваемости коронавирусом составляет 38 больных на 100 тыс. человек.