Пентагон начал операцию «Страж процветания» в Красном море 1 19.12.2023, 9:20

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Кроме США, в ней принимают участие девять государств.

Министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале международной операции «Страж процветания», целью которой станет обеспечение безопасности судоходства в Красном море после «безрассудных нападений йеменских хуситов».

Остин отметил, что действия хуситов угрожают свободной торговле, подвергают опасности моряков и нарушают международное право.

Красное море — это важнейший водный путь, необходимый для свободного судоходства, и крупный коммерческий коридор, облегчающий международную торговлю. Страны, которые стремятся отстаивать основополагающий принцип свободы судоходства, должны объединиться для решения проблемы, связанной с запуском [хуситами] баллистических ракет и беспилотников по торговым судам многих стран, законно пересекающим международные воды. Это международный вызов, требующий коллективных действий.

Он добавил, что вместе с США в операции примут участие Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания. Они совместно займутся решение проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива.

Подробностей об операции и в чем именно она будет заключаться Остин не привел.

После нападения ХАМАС на Израиль йеменские хуситы поддержали палестинских боевиков и начали запускать ракеты по Израилю. Вскоре они объявили, что будут атаковать все суда, как-либо связанные с Израилем, и не позволят им проходить через воды Красного моря.

Свои действия хуситы назвали ответом на «американо-израильскую агрессию в секторе Газа». Удары с применением ракет и беспилотников по коммерческим судам в Красном море наносит йеменская группировка «Ансар Алла». В начале декабря она пригрозила нападать на все суда, направляющиеся в Израиль. С 14 ноября хуситы атаковали как минимум 10 коммерческих судов.

На фоне нападений хуситов четыре крупнейшие мировые судоходные компании приостановили проход судов через Суэцкий канал или направили их другими маршрутами.

Такое решение приняли швейцарская судоходная компания Mediterranean Shipping Company (MSC), французская CMA CGM, датская компания Maersk и немецкая транспортная компания Hapag-Lloyd. На них в совокупности приходится чуть больше половины контейнерных перевозок по всему миру.

Кроме того, нефтегазовая компания BP приостановила поставки нефти через Красное море.

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