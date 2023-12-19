Названы лучшие недорогие смартфоны для покупки в 2023-ем году 1 19.12.2023, 17:47

Фото: businessinsider.com

В рейтинг попали модели Google, Samsung и даже iPhone.

В 2023 году производителям смартфонов удалось вывести бюджетные девайсы на новый уровень – большинство из них напичканы всеми необходимыми функциями за достаточно демократичный ценник. И все они хороши по-своему.

Редакторы портала Phone Arena собрали качественные смартфоны из категории «топ за свои деньги», с покупкой которых вы точно не прогадаете. Топ разделили на три группы: до 500, до 400 и до 300 долларов.

Лучшие смартфоны до $500

Google Pixel 7a – практически идеальный смартфон за свои деньги. За производительность отвечает Tensor G2, который установлен и в более дорогих Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Камера одна из лучших в своем классе, а получать обновления он будет до 2026 года.

iPhone SE (2022) – не только отличный смартфон, но и один из немногих по-настоящему компактных смартфонов на рынке. Дисплей не самый современный и не имеет высокого разрешения, зато процессор A15 Bionic по мощности значительно опережает конкурентов на Android с аналогичной ценой.

Galaxy A54 5G – у этого Samsung лучший дисплей в своем классе, мощный процессор, а фото он выдает на уровне некоторых флагманов. А еще он будет получать обновления ОС в течение 5 лет, поэтому будет актуальным еще долго.

Лучшие смартфоны до $400

Galaxy A73 – крайне сбалансированный гаджет с большим AMOLED-экраном камерой на 108 мегапикселей и чипсетом Snapdragon 778G, которого хватит для повседневного использования и среднего гейминга.

Moto G Stylus (2023) – идеальный вариант, если вам нужен смартфон со встроенным стилусом, но при этом не нужны все «навороты», которые предлагают Galaxy S22 Ultra и S23 Ultra. Плюс, он получил мощную батарейку, которой хватит 2 дня использования.

Pixel 6a – самый выгодный «гуглофон» на рынке. Как и предшественники, он предлагает компактные габариты, яркий экран, одну из лучших камер в своем классе, которая в слепом тесте уделывает iPhone 14, топовый софт, а главное – доступный ценник.

Лучшие смартфоны до $300

OnePlus Nord N200 – этот смартфон получил современный дизайн, большой 90-герцовый экран и высокую автономность. Обозреватели назвали его отличным вариантом в качестве второго смартфона.

Moto G Power (2022) – бюджетный хит на чистом Android и с жирной батареей. Тесты показали, что он способен выдержать 16+ часов непрерывного активного пользования.

Galaxy A32 5G – если вы предпочитаете доступный смартфон от известного бренда, этот Samsung удовлетворит ваши потребности. У него плавный дисплей, большой аккумулятор и отличная фронтальная камера.

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