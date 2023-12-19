Война в Украине становится все менее популярной среди россиян 6 19.12.2023, 20:10

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Социологи зафиксировали падение числа последовательных сторонников войны до 12%.

Война в Украине становится все менее популярной среди россиян. Об этом заявил основатель исследовательского проекта «Хроники» Алексей Миняйло, представляя результаты опроса, проведенного его организацией.

Согласно данным «Хроник», за последние 10 месяцев количество последовательных сторонников войны среди россиян упало с 22% до 12%. В эту категорию исследователи включают граждан, которые соответствуют одновременно трем критериям:

поддерживают войну;

считают, что приоритетом бюджета должны быть расходы на армию;

не поддержали бы решение Путина вывести войска без достижения целей войны.

Количество последовательных сторонников мира (18,5%) к концу года стало преобладать над долей сторонников войны. «Оснований говорить об антивоенных взглядах этих людей мы не видим. Тем не менее их позиция — в сторону прекращения войны даже через легализованное поражение», — отметил Миняйло. В эту группу исследователи включили россиян, которые одновременно:

не выражают поддержку войне;

считают, что приоритетом бюджета должна быть социальная сфера;

поддержали бы вывод войск без достижения целей войны.

Количество противников вывода войск без достижения целей снижается с начала года. В феврале с таким окончанием войны не смирилась бы почти половина респондентов (47%), в октябре — лишь треть (33%). «Речь идет о „легальном“ проигрыше, то есть не об условных „Абрамсах“ на Тверской, а когда правительство РФ войска вывело. Если бы вопрос сформулировали в стиле „поддерживаете ли вы разгром войск РФ“, результаты были бы другими», — пояснил Миняйло.

Аналогичную ситуацию с соотношением сторонников и противников войны фиксировал ВЦИОМ. Глава центра Валерий Федоров отмечал, что доля убежденных сторонников военных действий против Украины в российском обществе («партия войны») составляет лишь 10–15% населения. Доля убежденных противников войны составила 16–18%. «Эти люди сказали, что они против „СВО“, хотя социологи звонят им, неизвестно откуда взяв телефон, а предупреждениям, что опрос анонимный, увы, мало кто верит», — пояснил глава ВЦИОМа.

Большинство россиян, по словам главы ВЦИОМ, не столько хотят войны, сколько не желают поражения и считают оптимальным вариантом окончание войны на условиях России. При этом респонденты затрудняются назвать конкретные условия и полагаются на решение Кремля.

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