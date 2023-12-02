Ученые показали, как выглядел настоящий Человек-дракон 1 2.12.2023, 12:30

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Он был ближайшим родственником Homo sapiens.

Сисеро Мораис, бразильский эксперт, создал реконструкцию лица Человека-дракона, жившего в северном Китае 150 тысяч лет назад. Открытие этого вида произошло в 1933 году, когда строители наткнулись на череп в провинции Харбин.

150 000 лет назад в лесах на севере Китая жил человеческий вид, названный Homo longi, или «Человек-дракон». Несмотря на особую внешность, недавние исследования определили его как близкого родственника Homo sapiens, пишет IFLScience.

Открытие Homo longi датируется 1933 годом, когда строители наткнулись на хорошо сохранившийся череп во время строительства моста в китайской провинции Харбин. Только в 2021 году ученые поняли, что этот череп принадлежал к ранее неизвестному виду человека. Этот гоминид, названный в честь реки Черный Дракон (Хэйлунцзян), сосуществовал с современными людьми, неандертальцами и денисовцами около 146 000 лет назад.

Новая реконструкция лица Человека-дракона дает представление о том, как мог выглядеть этот гоминид. Уникальные черты Человека-дракона, включая квадратные глазницы, плоские скулы и большие зубы, указывают на отдаленное родство с современными гоминидами. На удивление, исследователи предполагают, что этот вид может быть даже ближе к современным людям, чем хорошо известные неандертальцы.

Homo longi имел самый большой череп среди всех известных гоминидов

Чтобы визуализировать внешний вид Человека-дракона, бразильский эксперт Сисеро Мораис создал цифровую модель, используя данные исследования 2021 года. Мораис использовал череп Homo erectus, чтобы дополнить недостающие части челюсти и зубов Человека-дракона. Маркеры мягких тканей, полученные от современных людей и шимпанзе, были добавлены с помощью компьютерной томографии, в результате чего создан цифровой бюст.

Для публичной презентации Мораис применил художественный подход, добавив волосы и окраску, чтобы выделить более яркие черты Человека-дракона. Финальная модель показывает, что обхват головы Homo longi составлял 65,1 сантиметра, что делает его гоминином с самой большой головой, сравнимой с гориллами и львами.

Некоторые эксперты предполагают, что массивные размеры Человека-дракона могут быть адаптацией к минусовым температурам Харбина, которые зимой могут опускаться до минус 16 градусов по Цельсию. Такое понимание физических характеристик Человека-дракона дает ценную информацию об эволюции человека и его приспособлении к различным средам.

Фото: Cicero Moraes | Homo longi жили в то же время, что и неандертальцы, денисовцы и современные люди

Поэтому открытие Homo longi проливает свет на ранее неизвестную ветвь человеческой родословной. Реконструкция лица не только раскрывает внешний вид этого древнего гиганта, но и бросает вызов нашему пониманию эволюции человека и взаимоотношений между различными видами гоминидов.

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