Андрей Шарендо: Полина призывает гнать тряпками всех переговорщиков 2.12.2023, 16:36

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Полина Шарендо-Панасюк

Приближенные к офису Тихановской структуры готовят «диалог» с режимом Лукашенко.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь», муж политзаключенной и активистки «Европейской Беларуси» Полины Шарендо-Панасюк Андрей Шарендо рассказал в «Фейсбуке», как приближенные к офису Тихановской структуру готовят «диалог» с режимом Лукашенко.

— Сегодня в Варшаве начинаются слушания «координационного совета» (самоназначенная структура, приближенная к офису Тихановской — прим. ред.) «по вопросам освобождения политзаключенных». Меня приглашали принять там участие, но я отказался. Оказалось, что единственной целью созыва этой тусовки является легализация переговоров с диктатором Лукашенко. Резолюция о старте переговоров с ним уже заранее подготовлена. Пригласить участников решили просто для придания себе большего статуса.

Вот выдержки из будущей «резолюции»:

Констатируя, что политическая система в Беларуси остается стабильной в краткосрочной и среднесрочной перспектив, признавая, что международное давление само по себе исчерпало потенциал своей деятельности:

— Санкционное давление не может быть ни единственным, ни главным инструментом в деле освобождения политзаключенных, так как имеет ограниченную действенность;

— Одним из наиболее эффективных способов в деле освобождения являются переговоры;

— При этом никакая цена не может быть «слишком большой», когда речь идет об освобождении политзаключенных;

— Мы также призываем проявлять конструктивное удержание от критики попыток освобождения и, в частности, не дискредитировать процесс переговоров, обозначая их такими понятиями как «торговля людьми» и т. п.

После трех лет бездействия «координационный совет» решил помочь диктатору Лукашенко «перевернуть страницу», и попытаться запустить переговоры с ним.

Позволив Лукашенко начать торг с Западом, торг, в котором этот политический террорист использует людей как средство обмена для продолжение для своего преступного управления, фактически обнуляются все усилия белорусского общества за три года.

Переговоры с террористом перечеркнут смерти белорусов, которые боролись за свободу и погибли от рук тирана за последние годы. Виновные в смерти Витольда Ашурка, Романа Бондаренко, Алеся Пушкина и других наших героев, никогда не будут наказаны.

Будет перечеркнута жертва многих сотен политзаключенных, страдающих за идею в тюрьмах. Единственным ужасным последствием таких «переговоров» станет дальнейшая систематизация репрессий, их углубление и оправдание их для режима диктатора. Лукашенко и его окружение убедятся в правильности выбранной тактики и продолжат торг здоровьем и жизнью людей, только теперь уже не единичных политических заключенных, а тысяч. На место одного человека, которого отпустят, посадят десятки, если не сотни новых ни в чем не повинных людей.

Буквально вчера до меня дошло обращение Полины ко всем нам: «Надо всем бороться дальше, иначе страдания политзаключенных будут напрасными! А переговорщиков гнать ссаной тряпкой!»

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