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Ученые рассказали о суперспособности дельфинов

  • 2.12.2023, 16:54
Ученые рассказали о суперспособности дельфинов

Они могут ощущать электрические поля с точностью до 90%.

Исследователи из Университета Ростока и Нюрнбергского зоопарка в Германии обнаружили, что дельфины обладают удивительной способностью обнаруживать слабые электрические поля в воде, пишет New Voice.

Эксперименты с дельфинами-афалинами, по имени Долли и Донна, проведенные в Нюрнбергском зоопарке, показали, что они могут ощущать электрические поля с точностью до 90%. Ученые предполагают, что эта способность может быть использована для поиска мелкой добычи, скрытой в песке, и даже для ориентации в магнитном поле Земли.

Основные результаты показывают, что дельфины использовали свои удлиненные морды, обладающие вибриссальными криптами, чтобы воспринимать слабые электрические поля в воде. Эти крипты ранее содержали молодые усы, и они оказались чрезвычайно чувствительными.

Дальнейшие исследования позволят выяснить, как эти существа используют свое уникальное чувство в дикой природе. Однако уже сейчас есть предположения о том, что электрорецепторы дельфинов могут играть роль в поиске пищи.

По словам исследователей, возможность обнаруживать электрические поля может помочь дельфинам в поиске мелкой добычи, прячущейся в песке. Кроме того, электрические чувства могут быть важными для ориентации в магнитном поле Земли, что представляет интерес для научного сообщества.

Эти удивительные результаты ставят под вопрос ранее принятые представления о способностях морских млекопитающих и открывают новые горизонты в изучении их поведения и чувственных способностей. При этом важно провести дальнейшие исследования и расширить выборку для получения более обширных данных о данном явлении.

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