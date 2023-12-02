Ученые наконец-то объяснили шум и звон в ушах 4 2.12.2023, 21:30

4,148

Стало известно, почему люди слышат фантомные звуки.

Люди с тиннитусом страдают от постоянного звона или жужжания в ушах, что существенно влияет на качество их жизни. Ученые считают, что наконец-то поняли, что вызывает это состояние, пишет «Хайтек».

Новое исследование показало, что у людей с шумом в ушах есть повреждения определенных волокон слухового нерва, которые не обнаруживаются стандартными тестами на слух. Результаты, опубликованные в журнале Scientific Reports, подтверждают существующую теорию о том, что шум в ушах вызван незначительной потерей слуха, что, в свою очередь, побуждает мозг к сверхкомпенсации за счет увеличения активности нейронов, участвующих в восприятии звука. В результате этой гиперактивности люди слышат что-то вроде «фантомных звуков».

В ходе эксперимента ученые поместили электроды в уши участников и измерили электрическую активность слухового нерва и ствола мозга в ответ на щелкающие звуки. Они обнаружили, что у людей с шумом в ушах поврежден определенный тип волокон, которые реагируют на более громкие звуки.

В ходе исследования у людей с шумом в ушах также наблюдалась более высокая активность нейронов ствола мозга в ответ на щелкающие звуки. Ученые считают, что это отражает то, как мозг компенсирует потерю функции слухового нерва.

По словам ученых, когда кто-то настраивается на тихие звуки, например, во время частного разговора, ему нужно полагаться только на один набор волокон слухового нерва, которые реагируют на низкий уровень шума. Однако, если они разговаривают в шумной обстановке, им необходимы и сигналы от волокон, которые реагируют на более громкие звуки. Именно они, с большей вероятностью, повреждаются по мере старения людей или в результате чрезмерного воздействия шума. Однако эту конкретную патологию нельзя обнаружить с помощью обычных проверок слуха, которые оценивают только способность человека слышать тихие звуки.

Это может объяснить «скрытую потерю слуха», когда люди, по оценкам, имеют нормальный слух, несмотря на то, что им трудно слышать в шумной обстановке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».