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Россию охватывает эпидемия таинственной болезни

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  • 20.12.2023, 8:53
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Россию охватывает эпидемия таинственной болезни

Власти РФ скрывают масштабы, у больниц — очереди из скорых.

Неизвестный вирус, по данным международных СМИ, захватывает Россию. У больниц по всей стране, специализирующихся на лечении инфекционных болезней, фиксируют странный ажиотаж. Об этом пишет британская газета The Mirror, ссылаясь на источники в РФ.

Власти и СМИ РФ пытаются скрыть реальную ситуацию. А тем временем у больниц в ряде российских городов стоят очереди из десятков карет скорой помощи, как в разгар пандемии COVID-19.

Источники в РФ уверяют, что болезнь проявляется в виде пневмонии. Минздрав Москвы выступил со срочным заявлением, чтобы успокоить граждан.

Ведомство уверяет, что ситуация «стандартная» и никакой вспышки якобы нет, а даже наоборот: якобы происходит снижение уровня заболеваемости ОРВИ и COVID-19.

«Существенного роста госпитализаций в городе нет… Ситуация по заболеваемости нормальная и соответствует эпидемическому сезону», - сообщил московский департамент.

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