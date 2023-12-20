Россию охватывает эпидемия таинственной болезни 3 20.12.2023, 8:53

5,580

Власти РФ скрывают масштабы, у больниц — очереди из скорых.

Неизвестный вирус, по данным международных СМИ, захватывает Россию. У больниц по всей стране, специализирующихся на лечении инфекционных болезней, фиксируют странный ажиотаж. Об этом пишет британская газета The Mirror, ссылаясь на источники в РФ.

Власти и СМИ РФ пытаются скрыть реальную ситуацию. А тем временем у больниц в ряде российских городов стоят очереди из десятков карет скорой помощи, как в разгар пандемии COVID-19.

Источники в РФ уверяют, что болезнь проявляется в виде пневмонии. Минздрав Москвы выступил со срочным заявлением, чтобы успокоить граждан.

Ведомство уверяет, что ситуация «стандартная» и никакой вспышки якобы нет, а даже наоборот: якобы происходит снижение уровня заболеваемости ОРВИ и COVID-19.

«Существенного роста госпитализаций в городе нет… Ситуация по заболеваемости нормальная и соответствует эпидемическому сезону», - сообщил московский департамент.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».