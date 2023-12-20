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Под Кременной танк Leopard разбил российских штурмовиков

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  • 20.12.2023, 8:56
  • 2,510
Под Кременной танк Leopard разбил российских штурмовиков

У врага — десятки «200-х».

Под Кременной, в Луганской области, захлебнулось очередное наступление российской армии.

ВСУ отбили его с помощью одного танка Leopard.

Об этом сообщил в своем блоге военнослужащий 24-го штурмового батальона «Айдар» ВСУ Станислав Бунятов под позывным Осман.

Армия РФ пыталась штурмовать участок, на котором оборону держит 21-я механизированная бригада ВСУ. Закончилось это плохо для оккупантов.

«В направлении Кременной россияне пытались наступать… Штурм был остановлен в основном силой одного экипажа танка «Леопард», - рассказал военный.

Он уточнил, что армия РФ при этом штурме понесла потери в живой силе до 40 человек.

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