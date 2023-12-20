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Кремль в панике

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  • Александр Невзоров
  • 20.12.2023, 9:41
  • 20,350
Кремль в панике
Александр Невзоров

Путин устроил публичную истерику по ничтожному поводу.

На людях режим Путина пыжится и «надувает щеки» , треща о каких-то своих «потенциалах и победах».

Одновременно с этим он отчетливо демонстрирует симптомы пораженческих настроений и откровенного отчаяния.

Озверелая реакция Путина на несколько невинных реплик писателя Акунина свидетельствует о том, что кремль в панике. Он подозревает о том, насколько его дела, в реальности, плохи.

Поведение уверенного в себе и своих силах победителя выглядит совершенно иначе.

Травля Акунина - большой прокол Кремля.

Путинизм вдруг взял и обнажил все свои страхи, устроил публичную истерику по ничтожному поводу.

Обыски в редакциях, взломы складов, изъятия тиражей, объявление писателя «террористом» и прочие неадекватные «шаги» - подтверждение того, что у кремля уходит из под ног земля и он об этом знает.

Александр Невзоров, t.me

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