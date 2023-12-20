Кремль в панике9
- Александр Невзоров
- 20.12.2023, 9:41
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Путин устроил публичную истерику по ничтожному поводу.
На людях режим Путина пыжится и «надувает щеки» , треща о каких-то своих «потенциалах и победах».
Одновременно с этим он отчетливо демонстрирует симптомы пораженческих настроений и откровенного отчаяния.
Озверелая реакция Путина на несколько невинных реплик писателя Акунина свидетельствует о том, что кремль в панике. Он подозревает о том, насколько его дела, в реальности, плохи.
Поведение уверенного в себе и своих силах победителя выглядит совершенно иначе.
Травля Акунина - большой прокол Кремля.
Путинизм вдруг взял и обнажил все свои страхи, устроил публичную истерику по ничтожному поводу.
Обыски в редакциях, взломы складов, изъятия тиражей, объявление писателя «террористом» и прочие неадекватные «шаги» - подтверждение того, что у кремля уходит из под ног земля и он об этом знает.
Александр Невзоров, t.me