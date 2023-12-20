ВСУ эффектно ответили на заявление Путина

ВСУ эффектно ответили на заявление Путина1
- 20.12.2023, 11:12
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Появились кадры с передовой на левом берегу Днепра.
Украинские военные сняли с дрона большое количество погибших российских военнослужащих в селе Крынки Херсонской области.
Таким образом, в ВСУ ответили Путину и показали, чего стоят слова президента РФ о «незначительных санитарных потерях» на левобережной части Херсонщины.
На опубликованных кадрах можно заметить тела десятков погибших россиян, которые лежат на обочинах дорог и в полях. Наступающих оккупантов ликвидируют дронами, минометами и ударами артиллерии.
Фото публикует телеграм-канал «Украина 365».
Публикация снимков погибших россиян стала ответом украинских военных на заявления Путина. В своем недавнем выступлении он заявил, что российские войска «ведут успешные боевые действия» в Украине.
Информацию о потерях россиян он решил скрыть, соврав про незначительное число раненых.
Многочисленные видео погибших свидетельствует о том, что потери российской армии в Украине действительно велики.