Украинский ответ Shahed: какие цели поразит дрон «Коса» 2 20.12.2023, 13:52

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Стало известно, на что способно новое оружие.

Новый дрон-камикадзе AQ 400 Scythe («Коса») успешно наносит удары по оккупантам. Созданный компанией Terminal Autonomy беспилотник стал ответом Украины на иранские дроны Shahed, отмечает журнал Forbes.

Корпус дрона выполнен из фанеры, которую взяли на украинских мебельных фабриках. Создатели уверены, что благодаря этому фактору обеспечат массовое производство БПЛА. Электронные комплектующие закупали в Германии и Великобритании.

«Фокус» выяснил преимущества и недостатки украинской разработки.

Проект AQ 400 Scythe предусматривает минимальное привлечение квалифицированной рабочей силы и быстрое наращивание объемов выпуска. Дрон несет термобарическую боеголовку весом до 42 килограмм, которую массово изготавливают в Украине. Также он способен нести пару 122-мм артиллерийских снарядов.

Запас хода «Косы» — около 750–900 километров в зависимости от вариации двигателя, этого запаса хватит для поражения целей внутри России и временно оккупированного Крыма, уточняют авторы.

Scythe базовой комплектации стоит около 15 тысяч долларов, а если к нему добавить более технологичные детали, сумма возрастет до 30 тысяч долларов. Иранский Shahed-136 стоит дороже — от 20 до 50 тысяч долларов.

Компания-производитель с офисом в Киеве поставила цель качественно увеличить производство дешевых аппаратов.По условиям текущего контракта, дроны Scythe поставляют в объеме 50 штук в месяц, но ко второму кварталу 2024 года количество увеличится до 500.

«Наша цель — производить 1 000 дронов каждый месяц, но вы понимаете, что масштабировать производство за один квартал нереально», — подчеркнул соучредитель Terminal Autonomy Франсиско Серра-Мартинс.

«Дешевый и массовый»: насколько успешна разработка AQ 400 Scythe?

Украинские инженеры правильно угадали концепцию дрона Shahed, но не довели ее до конца, считает ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Украины, авиаэксперт Валерий Романенко.

«С понятиями «дешевый и массовый» угадали, теперь надо провести работу по аэродинамике и силовой установке. Если запускать в воздух столь недоработанные версии, россияне действительно будут сбивать большую часть наших дронов не на бумаге, а по факту», — объясняет он «Фокусу».

Судя по конструкции, реальная скорость аппарата — не 140 километров в час, а максимум около сотни, также на дрон установили авиамодельный двигатель мощностью 7 лошадиных сил (л.с.), а на Shahed стоит двигатель мощностью 50 л.с., дополняет специалист.

Романенко видит и плюсы в новом AQ 400 Scythe: БПЛА можно сделать лидером роя дронов. Для этого надо поставить сложное оборудование на один аппарат, а за ним пойдет еще десяток. При этом ВС РФ будут тратить ракеты систем ПВО на все запущенные дроны.

По каким целям лучше применять AQ 400 Scythe

Удары по аэродромам неэффективно наносить новыми беспилотниками, так как их собьют российские зенитные комплексы «Панцирь». Запускать их лучше по военным заводам, если они реально несут до 42 килограмм взрывчатки.

«На деле будет максимум 16 килограмм, а делать дырки в крышах или бить стекла в деловом центре «Москва-Сити»— не то, на что надо тратить деньги", — считает Валерий Романенко.

Возможно дроны будут использовать по промышленным объектам и местам производства вооружения в России. В отличе от Shahed, украинский дрон «Коса» подойдет для атак и по военным объектам, говорит «Фокусу» соучредитель проекта DroneUA Валерий Яковенко.

Эффективность прохождения беспилотником российских средств ПВО и РЭБ покажут заявления украинских военных спикеров, отмечает он.

AQ 400 Scythe стал одним из массовых типов производств, которые сейчас успешно создаются в Украине. Возможность создания рынка дронов позволит усилить перспективы для инноваций и трансформаций технологий. Страна-террорист использует только Shahed, поэтому альтернатив и развития дронов у ВС РФ нет, резюмирует Яковенко.

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