Как в рождественские и новогодние праздники будут работать магазины в Польше? 20.12.2023, 16:08

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Фото: Charter97.org

Белорусам на заметку.

С 23 декабря по 7 января будет семь дней, когда магазины в Польше будут закрыты. Моst рассказал, в какие дни стоит позаботиться о покупках заранее.

В субботу, 23 декабря, магазины в Польше будут открыты.

24 декабря — неторговое воскресенье. Магазины будут закрыты.

В Рождество, 25 декабря, магазины закрыты.

26 декабря, во вторник, магазины тоже закрыты — это второй день Рождества.

Со среды по субботу, 27–30 декабря, магазины будут открыты.

31 декабря выпадает на неторговое воскресенье — магазины будут закрыты.

1 января, в Новый год, магазины тоже закрыты.

Со 2 по 5 января, то есть со вторника по пятницу, магазины будут открыты, возможна работа по сокращённому графику.

6 января, в субботу, в Польше отмечается праздник Трёх королей, или Богоявление — магазины будут закрыты.

В воскресенье 7 января магазины тоже будут закрыты.

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