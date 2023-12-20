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Маршрутчики поднимают стоимость проезда из регионов в столицу

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  • 20.12.2023, 19:44
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Маршрутчики поднимают стоимость проезда из регионов в столицу

Одна компания — сразу на 2 рубля.

Маршрутчики, которые возят пассажиров из регионов в Минск, повышают цены. Некоторые сделали это еще в ноябре, другие же — в этом месяце. Это затронуло в том числе рейсы из Жодино, Лиды, Солигорска.

Компания «Лидская стрела» с 21 декабря поднимет стоимость проезда из Лиды до Минска до 15 рублей. Это на 2 рубля больше, чем сейчас.

С 3 ноября стоимость проезда на маршрутке Жодино-Минск выросла до 5 рублей. Раньше билет стоил на 50 копеек дешевле. Ценник на проезд этим маршрутом поднял до 5 рублей также автопарк № 18 «Миноблтранса». Из Борисова в столицу теперь можно доехать за 7 рублей.

Перевозчик stolica555, который доставляет пассажиров из Солигорска в Минск, с 1 декабря повысил стоимость проезда до 15 рублей. Это на 1 рубль больше, чем было.

Фирма «Супербус» с 23 октября повысила стоимость проезда из Дзержинска в Минск до 3 рублей.

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